Lluvias de hasta 50 mm, tormentas, fuertes vientos y nieve: alerta del SMN

Advierten que la intensas de estos fenómenos que pueden afectar la circulación y las actividades.

Los primeros días de septiembre se presentan con una gran inestabilidad climátic a, donde advierten que la segunda mitad de semana estará marcada por intensos f enómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas, nevadas, vientos intensos y viento Zonda que alcanzan a distintas provincias argentinas durante este miércoles.

El escenario meteorológico presenta condiciones muy diferentes según la región, con precipitaciones, ráfagas fuertes y nieve en sectores cordilleranos.

Alerta por fuertes tormentas: a qué zonas afectará

Uno de los fenómenos previstos es la formación de tormentas, que pueden presentarse con distinta intensidad y estar acompañadas por lluvias fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La alerta amarilla afectará al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. En tanto, los valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El SMN explica que las alertas por tormentas se emiten cuando existe la posibilidad de que estos fenómenos alcancen parámetros capaces de generar riesgo. Por eso, además de la cantidad de lluvia, se tienen en cuenta factores como la intensidad de las ráfagas y la actividad eléctrica.

La recomendación para las zonas alcanzadas es permanecer atentos a las actualizaciones oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Alerta amarilla por nieve en la cordillera

El otro fenómeno destacado es la nieve, con alertas vigentes en sectores cordilleranos. Los sectores afectados serán el oeste de Mendoza, Neuquén y Río Negro.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las nevadas pueden generar acumulación sobre las rutas, reducción de la visibilidad y dificultades para circular, especialmente en caminos de montaña.

En estas zonas, las condiciones pueden cambiar rápidamente por la combinación de nieve, bajas temperaturas y viento. Por eso se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular con extrema precaución.

Viento fuerte en distintas regiones

El mapa de alertas también incluye sectores bajo advertencia o alerta por viento, con posibilidad de ráfagas intensas. Las provincias afectadas serán: Mendoza, San Luis y La Pampa.

Durante la mañana y la tarde del miércoles, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

El SMN considera este fenómeno cuando se prevén períodos prolongados de vientos fuertes o ráfagas que superen los valores establecidos para cada región. Las ráfagas pueden ocasionar caída de ramas, desplazamiento de objetos y complicaciones para la circulación, especialmente en rutas y sectores expuestos.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan desprenderse y extremar los cuidados al conducir.

También hay alerta por viento Zonda

Otro de los fenómenos incluidos en el mapa del SMN es el viento Zonda, característico de sectores de la cordillera y precordillera del oeste argentino. Las provincias afectadas: Mendoza, San Juan y La Rioja.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

El Zonda es un viento cálido y seco que puede presentarse con ráfagas fuertes y provocar una marcada reducción de la humedad. El sistema de alerta del SMN contempla este fenómeno principalmente para áreas de cordillera, precordillera y Puna, desde el norte de Neuquén hacia el norte del país.

Durante estos episodios pueden registrarse ráfagas capaces de generar caída de ramas, polvo en suspensión y reducción de la visibilidad. También se recomienda evitar permanecer cerca de árboles, carteles, postes y otros elementos que puedan resultar afectados por el viento.