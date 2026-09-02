Adiós deudas: cómo es y quiénes acceden al Programa de Desendeudamiento del Banco Ciudad, con la tasa fija más baja del mercado

¿A quién está dirigido este Programa de Desendeudamiento ? ¿En qué consiste y de cuánto es la tasa fija más baja del mercado?

De acuerdo a un informe publicado por el Instituto Argentino Grande (IAG), uno de cada cuatro hogares se endeuda para poder llegar a fin de mes. Ante este escenario alarmante, se conocieron los detalles del Programa de Desendeudamiento lanzado por el Banco Ciudad , que ofrece un préstamo con la tasa más baja del mercado.

El informe mencionado más arriba destaca que unos 2,5 millones de hogares recurren a préstamos informales o entidades financieras para lograr cubrir ese faltante. Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó este Programa de Desendeudamiento que está dirigido a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal lanzado por el Banco Ciudad ofrece una alternativa para refinanciar deudas con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).

El Programa de Desendeudamiento lanzado por el Banco Ciudad ofrece un préstamo con la tasa más baja del mercado.

Según lo comunicó el Banco, se dispuso un período de 60 días para que los interesados puedan acceder a este beneficio, que comenzó a regir el último 3 de agosto. Este Programa fue posible luego de la sanción de la Ley N° 6.959 -aprobada por la Legislatura porteña- que estableció condiciones para una mayor accesibilidad para refinanciar deudas en mora originadas por préstamos personales y por consumo con tarjetas de crédito registradas hasta el 1° de junio de 2026. La norma ya fue reglamentada por el Gobierno porteño.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que “las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día”.

Además, Macri aseguró que “las nuevas alternativas de refinanciación estarán disponibles a través del Banco Ciudad y de las entidades financieras que decidan adherirse. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal lanzado por el Banco Ciudad ofrece una alternativa para refinanciar deudas.

Estas personas podrán acceder al Programa de Desendeudamiento

Según lo detalló el Banco Ciudad, las personas que podrán acceder al Programa de Desendeudamiento son aquellas que puedan demostrar:

Deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.

Mora en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso).

Ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.

Que los compromisos mensuales de deudas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.

Domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.

Asimismo, quedarán excluidos: