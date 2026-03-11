Andrea del Boca deudora: un pintor denunció que le debe más de 1 millón de pesos

El empleado trabajó en la remodelación de su vivienda y la participante de Gran Hermano se negó al pago con varias excusas.

Andrea del Boca quedó envuelta en un nuevo escándalo cuando un reclamo se viralizó en las últimas horas que la tiene a ella como protagonista. Según trascendió varios trabajadores que realizaron tareas de pintura y refacción en una propiedad de la actriz exigen el pago que no cumplió la actriz que hoy es participante de Gran Hermano.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Néstor, uno de los contratistas, aseguró que los trabajos no fueron pagados en tiempo y forma. Según explicó, la deuda por la mano de obra asciende a 1.600.000 pesos y, para respaldar su denuncia, mostró capturas de chats que dejan en evidencia que la artista esquivó, en varias oportunidades, el reclamo.

“Hace dos años le hicimos un trabajo en el piso del costado de la pileta. Después nos volvió a llamar porque tenía una rajadura. Le pasamos un presupuesto para arreglar las paredes y revestir, pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”, contó el hombre.

La falta de materiales obligó a que la obra quedara inconclusa y el trabajador se mostró molesto por la falta de pago: “Si vos pagás en cinco meses ya no vas a servir, porque las cosas suben todos los días y nosotros vivimos el día a día”.

Según Néstor, Del Boca puso excusos para evitar el pago. “Ponía excusa de todas formas para poder terminar y pagar. Incluso, el trabajador mostró capturas de pantalla de chats que mantuvo con la actriz sin obtener respuesta.

Una de las pocas veces que Andrea respondió fue para comunicarle que se encontraba en una clínica realizándose estudios y que no podía atender la llamada. “Haciendo estudios en el sanatorio. Te llamo luego”, se lee en la captura de WhatsApp. “André disculpa es que les tengo que pagar a los muchachos”, le responde el trabajador a lo que la actriz cierra: “estoy internada”.