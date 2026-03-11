Gran Hermano expuso a una participante y amenazó con dejar la casa

Luana Fernández había dejado por streaming a su novio y este entró a la casa para su “derecho a réplica”. Qué se dijeron que terminó en poner en riesgo la continuidad de la joven.

La noche del martes en la casa de Gran Hermano se vivió con mucha tensión tras el primer “derecho a réplica” que tuvo que enfrentar Luana Fernández . La participante que dejó a su pareja Lucas después de 6 años de relación y a través del streaming quedó expuesta y amenazó con dejar la competencia.

La ex Combate tomó esa decisión después de su acercamiento con Franco Zunino, con quien todavía no pasó nada más que coqueteos y un “pico” a pedido de Santiago del Moro, conductor del programa.

Creyendo que recibiría una buena noticia, Luana caminó hacia la “arena” en busca de una supuesta torta por el cumpleaños 25 de Gran Hermano y nunca llegó la sorpresa, sino todo lo contrario.

“¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, disparó él en su primer mensaje Lucas.

“Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del ‘camino abierto’ para hacer lo que quiera, y el segundo de que ‘no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa’. Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?”, indagó el joven.

“Siempre me hizo mal. Yo te amo”, respondió Luana. “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”, enfatizó.

Luana sostuvo que “el amor se fue perdiendo” y que “no sentía la presencia” de Lucas como al comienzo de la relación, y le juró a él que “lo admira completamente” además de expresarle que le gustaría hablar a solas cuando salga de Gran Hermano.

“Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, enumeró Lucas sobre Luana.

Luana le dijo a Lucas que “ahora solo piensa en jugar” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y él le reiteró que su relación terminó irremediablemente, además de enfatizar que “tiene pruebas” de todos sus errores.

“Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, finalizó Lucas antes de que se cierre el portal dejando más dudas en la participante.

Tras el derecho a replica, Luana quedó devastada, manifestó sus ganas de irse del reality y se quejó ante Gran Hermano por la exposición de su “vida privada”.