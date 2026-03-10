Quién es Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que se benefició por su relación con Alberto Fernández

La exparticipante del reality es oriunda de la Patagonia, y en las últimas horas brindó declaraciones sobre la relación que mantuvo con el expresidente, y desató la polémica.

En las últimas horas, una ex participante del reality "Gran Hermano" , volvió a aparecer en público y lanzó polémicas declaraciones. Confesó que fue novia del expresidente Alberto Fernández y que además, le adjudicó obras cuando estaba en el cargo.

Se trata de Lorena González del Valle, quien este lunes brindó una entrevista al streaming Border. Allí relató que gracias a su acercamiento al entonces presidente argentino durante la pandemia, le permitió acceder a al menos cuatro contratos de obra pública - para su empresa constructora - bajo el programa Procrear.

Lorena aseguró que la empresa Niro Construye S.A que creó con su exmarido, terminó ganando al menos cuatro licitaciones para hacer viviendas. Tras el llamado a Fernández, fue derivada a Jorge Ferraresi , ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en ese momento, quien le aseguró que iba a “priorizar” a su empresa en los procesos de licitación .

lorena y alberto fernández

Respecto a la relación sentimental que mantuvo con Fernández, la mujer reveló que lo conoció mucho antes de que iniciara su carrera política. Según relató, el vínculo comenzó cuando él todavía trabajaba como abogado y frecuentaba los mismos círculos sociales.

"Me rebajé", admitió González y lloró mientras repasaba el recorrido que la llevó a ser beneficiaria de obras públicas en el gobierno de Fernández.

Luego relató el momento en que decidió llamar al presidente para conseguir su favor. "Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?", y recibió como respuesta: "Tengo cinco minutos", a lo que destacó "Para mí, 5 minutos era una eternidad con el Presidente de la Nación", recordó la ex GH. "Necesito pedirte por favor si podés hacer algo con tantas obras paralizadas que tenemos", le dijo González a su ex. "Mirá, tengo media hora si te venís ahora", recordó como respuesta presidencial.

Quién es la ex Gran Hermano que habló de su relación con Alberto Fernández

Lorena González del Valle, fue participante de la primera edición de Gran Hermano en Argentina. En las últimas horas dijo sentirse la novia de Alberto Fernández antes de que llegara a la presidencia y en paralelo a Fabiola Yañez. Afirmó no supo hasta después que sus relaciones se superpusieron en el tiempo.

"Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mi, yo era su novia", dijo.

Lorena es recordada como la primera eliminada de la primera edición de GH, que se emitió en el año 2001 en Telefe cuando lo conducía Soledad Silveyra. Su paso por el reality fue breve, solo duró dos semanas, y mantuvo un perfil más bajo desde entonces.

gran hermano 2001

Tras salida de GH se dedicó a la gastronomía y la decoración, posteriormente se involucró en la dirección y logística de una empresa constructora junto con su exmarido.

La empresa llamó la atención cuando González colocó un cartel de “Hay vacantes” en la ventana, ofreciendo empleo a los piqueteros durante una marcha. La empresa enfrentó problemas cuando debió suspender varias obras para Procrear, lo que llevó a González a recibir amenazas de muerte de empleados a quienes no se les pudo pagar a tiempo.

Lorena es originaria de Río Gallegos, se mudó a Buenos Aires durante su adolescencia. En diciembre de 2000 participó en el casting de Telefe para el primer reality show de Gran Hermano Argentina, y fue seleccionada como una de las 14 finalistas entre más de 60 mil personas.

El programa comenzó el 10 de marzo de 2001. Pero 15 días después, con 68% de los votos, quedó eliminada.

gh lorena

En una nota con Teleshow, la exparticipante de Gran Hermano reveló que pasó un momento complicado anímico en los días previos de su ingreso a la casa, sin embargo, lo hizo por la posibilidad de ganar el premio.

“A la noche me sentaba en la cornisa del edificio donde vivía porque me daba lo mismo estar ahí, a metros de poder caerme. Y tal vez hasta lo pensaba. Yo era consciente de que no estaba psicológicamente bien. Miro para atrás y noto que esa etapa mía, en la que yo pensaba en suicidarme, en la que sentía que mi vida no tenía sentido y no tenía mucho para darle a mi hijo Franco, fue la peor etapa de mi vida”, relató.