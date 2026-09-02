Jubilados de Anses: así quedó el calendario oficial de cobro para septiembre 2026

El calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones y AUH comenzará el martes 8, con fechas de cobro según la terminación del DNI.

La A dministración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) y el Ministerio de Capital Humano definieron el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones , pensiones y prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, entre otras. El cronograma comenzará el martes 8 y se extenderá hasta fin de mes.

Como es habitual en muchos de estos pagos, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) de cada beneficiario. Este esquema de depósitos escalonados evita la saturación de los bancos, cajeros automáticos y redes de pago. Ante cualquier duda, se puede consultar el cronograma ingresando a Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el noveno mes del año, el pago de jubilaciones y pensiones se dividirá de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Con el nuevo aumento y el bono, la jubilación mínima llegará a casi $500.000.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Este mes, los jubilados y pensionados cobrarán con un incremento de 2,1%. De esta manera, con la continuidad del bono de $70.000, la mínima alcanzará los $498.591. Por su parte, el haber máximo llegará a un techo de $2.884.013,07. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $412.890 (con bono); la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez aumentará a $370.013 (con bono); y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $498.591 (con bono).

Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2026

En el caso puntual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cronograma de pagos también comenzará el martes 8:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

La AUH de ANSES tendrá un aumento de 2,1% en septiembre.

Con el nuevo aumento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) trepará a $154.011,11, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $501.473,96. En las zonas consideradas desfavorables, corresponde un 30% extra.

La fecha de pago de las demás prestaciones de ANSES

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 14 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 21 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

La ANSES se encarga de pagar distintas prestaciones sociales.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre

Prestación por Desempleo