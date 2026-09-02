Jubilados de Anses: así quedó el calendario oficial de cobro para septiembre 2026

El calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones y AUH comenzará el martes 8, con fechas de cobro según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano definieron el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, entre otras. El cronograma comenzará el martes 8 y se extenderá hasta fin de mes.
Como es habitual en muchos de estos pagos, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema de depósitos escalonados evita la saturación de los bancos, cajeros automáticos y redes de pago. Ante cualquier duda, se puede consultar el cronograma ingresando a Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
La fecha de cobro de jubilaciones y pensiones de la ANSES en septiembre 2026
En el noveno mes del año, el pago de jubilaciones y pensiones se dividirá de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
Este mes, los jubilados y pensionados cobrarán con un incremento de 2,1%. De esta manera, con la continuidad del bono de $70.000, la mínima alcanzará los $498.591. Por su parte, el haber máximo llegará a un techo de $2.884.013,07. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $412.890 (con bono); la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez aumentará a $370.013 (con bono); y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $498.591 (con bono).
Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2026
En el caso puntual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cronograma de pagos también comenzará el martes 8:
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
Con el nuevo aumento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) trepará a $154.011,11, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $501.473,96. En las zonas consideradas desfavorables, corresponde un 30% extra.
La fecha de pago de las demás prestaciones de ANSES
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
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