Anses 2026: cómo es el plan "Complemento Leche", cuánto pagan y quiénes lo pueden cobrar

El plan Complemento Leche es un apoyo alimentario de Anses . ¿Cuánto paga y quiénes pueden acceder en 2026 ?

El plan Complemento Leche de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) es un apoyo alimentario destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad). ¿Cuánto paga y quiénes pueden acceder en 2026 a esta prestación otorgada por el organismo previsional ?

El apoyo alimentario Leche - Plan 1000 días se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la Asignación principal de la Anses . De este modo, su implementación es automática y no es necesario que se realice ningún trámite adicional.

El plan Complemento Leche es un apoyo alimentario, dispuesto en el marco del Plan 1000 días, para asegurar la provisión de leche y otros alimentos para un desarrollo saludable de las embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años.

El Complemento Leche es un apoyo alimentario destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad).

La Anses efectiviza mensualmente el pago de esta prestación, que en septiembre de 2026 es de $58.098.

El plan Complemento Leche les corresponde a los titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo por cada hijo de hasta 3 años. El monto mensual de la prestación del plan Complemento Leche se actualiza mensualmente según el Decreto de Movilidad Jubilatoria (Decreto 274/2024).

La denominada Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que dio lugar al plan Complemento Leche, fue sancionada en 2021 y sus alcances publicados en el Boletín Oficial como Ley 27.611.

En su sitio web oficial, la Anses especifica que, si se es titular de la AUH, es posible consultar los cobros del Programa Leche - Plan 1000 días a través de la app mi ANSES o en mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la opción Hijos>Mis Asignaciones.

Anses 2026: las embarazadas pueden percibir hasta casi 300 mil pesos por mes

A través de la Anses, las embarazadas pueden percibir hasta casi 300 mil pesos por mes producto de una combinación de prestaciones: Asignación por Embarazo; Prestación Alimentar y Complemento Leche.

En septiembre de 2026, los montos correspondientes a estas prestaciones son los siguientes:

Asignación por Embarazo: $154.031.

Complemento Leche : $58.098.

: $58.098. Tarjeta Alimentar: $72.250.

¿Cuáles son los requisitos para percibir la Asignación por Embarazo?

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si se es extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles del embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

La Anses efectiviza mensualmente el pago de esta prestación, que en septiembre de 2026 es de $58.098.

Es importante consignar que las beneficiarias reciben el 80% del monto, puesto que el 20% restante lo retiene el organismo previsional. La Anses indica que la solicitante tiene hasta 12 meses desde la finalización de tu embarazo (nacimiento/nacimiento sin vida/interrupción) para hacer el trámite y cobrar el 20% acumulado.

Asimismo, la Anses subraya que el trámite para acceder a la Asignación por Embarazo puede realizarse de forma presencial. En el caso de no haber recibido el pago en forma automática, la interesada puede acercarse a una oficina con turno previo y presentar la solicitud para recibir esta asignación. Si es monotributista social, personal de casas particulares o desempleada con cobertura de la obra social activa, tiene que realizar el trámite exclusivamente en forma presencial en una de las oficinas de la Anses, con turno previo.