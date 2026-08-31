Cumbre de oftalmología en Neuquén: alerta por la visión en los chicos y lo nuevo en cirugías

Óptica Wolf reunió a los máximos referentes de la salud visual. Analizaron el daño por la falta de sol, los novedosos tratamientos con realidad virtual y las claves de las operaciones de avanzada para dejar de usar anteojos.

El Colegio Médico de Neuquén se transformó en el epicentro de la actualización oftalmológica regional durante la realización de un encuentro profesional de alto nive l impulsado por Óptica Wolf Center . La jornada reunió a destacados médicos de la zona e invitados especiales para debatir los principales desafíos actuales de la salud visual, desde el diagnóstico precoz en la infancia hasta los abordajes quirúrgicos de precisión.

La apertura y bienvenida al evento estuvo a cargo de Horacio Wolf , director técnico de Óptica Wolf Center y principal promotor del encuentro. Wolf agradeció a los presentes, a los expositores y el acompañamiento de marcas líderes como EssilorLuxottica y Johnson & Johnson .

El primer bloque académico estuvo a cargo de la Dra. Daniela Di Stefano , médica especialista en oftalmología infantil proveniente de La Plata. Di Stefano inició su presentación profundizando en la ambliopía —la disminución de la agudeza visual en uno de los ojos—, subrayando la importancia crítica de la detección temprana. "Es importante realizar un examen completo en la infancia. Si se actúa con tiempo, es totalmente reversible, por lo que es muy importante concientizar a los padres e inclusive a los médicos de la importancia de los controles oftalmológicos", remarcó la especialista.

Durante su disertación, apoyada en material gráfico, Di Stefano repasó los objetivos del tratamiento: mejorar la agudeza visual del ojo ambliope, favorecer el desarrollo binocular, corregir la causa subyacente y prevenir la recurrencia para asegurar una visión funcional a largo plazo.

Aunque el método de referencia clásico sigue siendo la oclusión mediante parche (con dos horas diarias suficientes para la mayoría de los casos moderados), la especialista presentó alternativas como el uso de atropina y las emergentes terapias binoculares digitales (plataformas con videojuegos dicópticos y realidad virtual). Aclaró que estas herramientas digitales "se consideran un complemento, no un reemplazo del parche".

En la segunda parte de su intervención, la Dra. Di Stefano abordó el acelerado incremento de la miopía en niños, un fenómeno que se profundizó significativamente tras el confinamiento. En diálogo con LM Neuquén, minutos antes de su exposición, la oftalmóloga explicó la causa directa de esta tendencia: "A partir de la pandemia, en que los niños están más encerrados y con menos exposición solar, generamos un aumento de todos estos casos. Al estar menos expuestos al sol, se genera un aumento del alargamiento del ojo que se condice con un aumento de la miopía. Hoy en día estamos educando para que estén expuestos a la luz solar, la cual genera señales bioquímicas en el ojo para disminuir esa progresión".

La especialista detalló las pautas de tratamiento actuales con dosis de atropina al 0,01% según las guías clínicas de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI), así como la necesidad de combinar el abordaje médico con cambios de hábito. "Es fundamental charlar con los padres respecto a que va a ser un tratamiento largo, no de una semana o un mes", enfatizó, recordando que un diagnóstico e intervención oportunos reducen drásticamente las probabilidades de sufrir discapacidad visual en la adultez.

En este tramo también participó Patricia Guerra, representante de Johnson & Johnson, quien abordó la adaptación de lentes de contacto (como la línea Acuvue) desde una perspectiva integral: "Nuestro propósito es ayudar a las personas a ver mejor para conectar mejor, en un proceso multidisciplinario entre el médico, el usuario y la solución óptica".

Cirugía refractiva corneal: precisión, límites y expectativas del paciente

El cierre de las disertaciones científicas estuvo a cargo del Dr. Franco Pakoslawski, especialista en córnea y cirugía refractiva de La Plata, quien expuso sobre la evolución técnica: "De lo básico a lo avanzado en cirugía refractiva corneal".

Pakoslawski explicó en entrevista el impacto transformador de estas intervenciones: "Gracias a esta cirugía podemos liberar al paciente de la dependencia de la prótesis que usa, que es el anteojo, el cual muchas veces los limita para sus actividades sociales o deportivas. Son cirugías mínimamente invasivas en la superficie del ojo, de rápida recuperación y con una reincorporación laboral muy veloz".

Durante su presentación orientada a los profesionales asistentes, el especialista hizo hincapié en el riguroso protocolo de evaluación preoperatoria. Remarcó que la clave para evitar complicaciones radica en la correcta selección de los casos y en una comunicación transparente con la persona a operar: "Es muy importante el contrato previo que tenemos con el paciente, conocer las limitaciones de la cirugía y establecer claramente sus expectativas", concluyó.

Cierre de jornada y emotivo homenaje

El encuentro concluyó con un momento de emotivo reconocimiento institucional. La Sociedad de Oftalmología de Neuquén le rindió un homenaje y entregó un presente a la Dra. Anabel Larrañaga en agradecimiento a su destacada gestión como presidenta de la institución durante el período 2018-2026.

Tras las conferencias, los médicos y profesionales presentes compartieron aperitivos y un brindis donde intercambiaron experiencias.