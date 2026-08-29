Las propuestas de transporte gratuitos de la Municipalidad para disfrutar Neuquén

Buses, minibuses y colectivos eléctricos circulan por los principales puntos de interés turístico. Cómo hacer para no perderse nada.

Miradores, espacios verdes, paseos costeros y nuevos servicios de transporte turístico se suman a una amplia oferta cultural y recreativa para recorrer la ciudad de Neuquén .

Los buses, minibuses y colectivos eléctricos son algunas de las propuestas más elegidas tanto por turistas como por vecinos y vecinas. Entre mayo y agosto, más de 9.000 personas realizaron excursiones gratuitas en los buses y minibuses.

Además, desde la puesta en funcionamiento de los colectivos amarillos, más de 12.000 personas eligieron recorrer y conocer Neuquén a bordo de estas unidades.

“Neuquén es un orgullo. Tenemos infraestructura de calidad y sumamos nuevas unidades para que vecinos y turistas puedan conocer y recorrer la ciudad. Además, contamos con una amplia variedad de propuestas culturales y comercios de calidad para disfrutar”, expresó el intendente Mariano Gaido.

Propuestas culturales

Además, destacó que “Neuquén recibe cada vez a más visitantes atraídos no solo por sus paisajes, su infraestructura y sus espacios gastronómicos de calidad, sino también por la gran variedad de propuestas culturales. Entre ellas se destacan las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, además de las actividades gratuitas que se desarrollan en museos y espacios culturales”.

En esta línea, sostuvo: “Neuquén dejó de ser una ciudad de paso y se transformó en una ciudad turística. Las personas eligen la ciudad para quedarse, disfrutar y conocer nuestros paisajes”.

Los dos colectivos rojos, llamativos y descapotables que recorren distintos puntos turísticos de la ciudad son parte de los nuevos buses incorporados por la Municipalidad.

Cada unidad tiene capacidad para 55 pasajeros. A ellos se suman dos minibuses, con capacidad para 18 personas, que permiten llegar a diferentes atractivos turísticos de Neuquén.

Días y horarios de los buses

Los buses de mayor capacidad funcionan todos los días, de lunes a domingo, con tres horarios de salida: a las 10, a las 11 y a las 16:30. Los recorridos parten desde la Oficina de Informes ubicada en el centro de la ciudad.

Uno de los circuitos recorre el noreste de Neuquén y pasa por el Parque Jaime de Nevares, el Parque del Este y la calle Leloir, hasta llegar a la Plaza del Centenario y la tradicional Plaza de las Banderas. Desde allí, el recorrido continúa por toda la Avenida Argentina hasta regresar al centro.

El otro bus realiza una salida especial hacia el Polo Tecnológico y el Parque Lineal Las Bardas. Este circuito funciona los miércoles, viernes y sábados, con propuestas en horario de mañana y de tarde, para que vecinos y visitantes puedan conocer una zona de la ciudad que aún es poco explorada. Desde este sector se puede disfrutar de una vista panorámica de gran parte de Neuquén.

El servicio de excursiones también está disponible para escuelas, asociaciones e instituciones. En el caso de los establecimientos educativos, se coordinan las visitas para que los chicos y chicas puedan vivir esta experiencia de manera gratuita y enriquecedora.

La zona costera

De cara a la llegada de los días más cálidos, se incorporarán nuevas propuestas de guiado hacia otras zonas costeras, puntualmente al Parque Agreste, un sector ribereño de gran valor natural donde se ofrecerán caminatas guiadas para disfrutar y conocer el entorno.

Asimismo, durante los próximos meses se sumarán nuevos circuitos guiados por el Parque Norte, vinculados a la floración característica del mes de octubre.

Por su parte, los dos minibuses realizan distintas salidas hacia otros puntos emblemáticos de la ciudad, como la Península Hiroki, el Balneario Valentina Brun de Duclot, la Torre Talero, distintos miradores, el Paseo de la Costa y la Isla 132.

Todas estas actividades son gratuitas y cuentan con salidas todos los días, tanto por la mañana como por la tarde.

Entre mayo y agosto se realizaron un total de 9.923 excursiones entre los buses y minibuses.

Turismo sustentable

Con la incorporación de los colectivos eléctricos amarillos, también es posible conocer la ciudad desde una nueva perspectiva. Estas unidades fueron pensadas para conectar espacios de valor urbano, ambiental y cultural de Neuquén. Desde su puesta en funcionamiento, más de 12.000 personas utilizaron este servicio.

A partir del análisis realizado por la Municipalidad sobre las necesidades de movilidad y las características de los recorridos previstos, la propuesta evolucionó hacia una concepción de carácter urbano integral. De esta manera, las unidades eléctricas se incorporaron al sistema general de transporte público, complementando la prestación existente y atendiendo demandas específicas.

Así, los colectivos eléctricos no quedan limitados exclusivamente a una función turística, sino que tienen la capacidad de cumplir ambos roles de manera simultánea y complementaria: brindar un servicio urbano regular y, al mismo tiempo, atender recorridos de carácter turístico, recreativo y de interés general.

Con estas propuestas, Neuquén amplía las alternativas para recorrer, conocer y disfrutar la ciudad, combinando movilidad sustentable, turismo, cultura y espacios naturales.