¿Querés aprender algún oficio? Las aulas taller móviles viajan a los parajes para formar nuevos profesionales

Las estructuras están equipadas para el dictado de capacitaciones que van desde soldadura y mecánica hasta confección de indumentaria.

Con el objetivo de democratizar el acceso a la Formación Profesional en Neuquén , el Gobierno provincial y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) fortalecen el alcance territorial de las capacitaciones mediante siete Aulas Taller Móviles (ATM) . La propuesta permite acercar cursos de oficios a localidades y parajes que no cuentan con una oferta educativa permanente.

La iniciativa es instrumentada a través del Ministerio de Educación de Neuquén y busca responder a las particularidades de una provincia extensa y con una geografía diversa. Las aulas recorren sectores rurales, localidades de baja densidad poblacional y destinos turísticos cordilleranos.

La propuesta se estructura sobre dos ejes principales: mejorar las posibilidades de inserción laboral mediante capacitaciones vinculadas con las demandas del mercado y garantizar un acceso equitativo a la educación en aquellas comunidades donde no existen centros permanentes de formación.

Cada aula móvil cuenta con el equipamiento, las herramientas y las comodidades necesarias para que los docentes puedan dictar cursos específicos. Las capacitaciones están relacionadas con actividades socioproductivas y necesidades laborales identificadas en cada región de Neuquén.

Qué oficios se pueden aprender en las aulas móviles

Las Aulas Taller Móviles de Neuquén ofrecen cursos de mecánica automotriz y de motos, gas domiciliario, textil e indumentaria, metalmecánica y soldadura.

También se desarrollan capacitaciones vinculadas con las energías renovables, una actividad que presenta una demanda creciente y aparece como uno de los oficios con mayor proyección. En este caso, las propuestas abordan la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos.

Entre 2025 y lo transcurrido de 2026, un total de 463 estudiantes se incorporaron a las instancias de formación profesional itinerante. Durante ese período, las aulas llegaron a 11 localidades y parajes de diferentes puntos de la provincia.

La propuesta alcanzó a Lonco Mula, en Ñorquinco, y a localidades turísticas cordilleranas como Villa La Angostura, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes y Aluminé. En la zona centro llegó a Plaza Huincul, mientras que en el norte provincial estuvo presente en Chos Malal, Huinganco y Mariano Moreno. Hacia el este, las capacitaciones se desarrollaron en Centenario y San Patricio del Chañar.

Las aulas también cumplen una función destinada a multiplicar su impacto pedagógico. A través de cursos de soldadura, se lleva adelante la formación de docentes de escuelas técnicas y centros de formación profesional.

Dónde se encuentran actualmente las Aulas Taller Móviles

Las aulas se distribuyen actualmente en distintas regiones de Neuquén y ofrecen cursos adaptados a las necesidades productivas y laborales de cada comunidad.

En Huinganco funciona un espacio acondicionado para el dictado de los cursos de Auxiliar Mecánico de Motores Fuera de Borda y Auxiliar Mecánico de Motores Nafteros.

En Aluminé, la oferta está orientada a las energías renovables. Allí se brindan las capacitaciones de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos e Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria.

La comunidad de San Patricio del Chañar puede acceder a los cursos de Gasista de Unidades Unifuncionales y Gasista Domiciliario. También se desarrolla una capacitación en soldadura que incluye el proceso SMAW, el uso de consumibles E6013 y E7018, y técnicas de corte y desbaste con amoladora angular.

En Plaza Huincul, el aula móvil brinda conocimientos vinculados con la metalmecánica mediante un curso de tornería.

Dentro de la Región del Pehuén, la localidad de Mariano Moreno cuenta con talleres de Modelista y Patronista de Indumentaria. La capacitación permite incorporar conocimientos relacionados con el diseño, la elaboración de moldes y la confección de prendas.

En el sur de la provincia, San Martín de los Andes cuenta con propuestas de soldadura y formación de formadores. Los cursos incluyen el proceso SMAW, la utilización de consumibles E6013 y E7018, y prácticas de corte y desbaste con amoladora angular.

Una propuesta coordinada con municipios e instituciones

El funcionamiento de las aulas se desarrolla mediante convenios entre diferentes organismos. Participan el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, a través del Plan Emplea Neuquén; la Municipalidad de Plaza Huincul y la Dirección de Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación (CPE), junto con las EPET 26 y 12.

El Centro de Formación Profesional N°43, dependiente del CPE, funciona como nodo articulador de la iniciativa. La institución coordina los convenios con ministerios, municipios y comisiones de fomento, además de adaptar la oferta educativa a las necesidades de cada región.

Este esquema permite que las aulas no ofrezcan las mismas capacitaciones en todos los destinos, sino que respondan a las características productivas, las oportunidades laborales y las demandas concretas de cada comunidad.

La ubicación actual de las unidades que integran la red nacional puede consultarse en el mapa de Aulas Taller Móviles del INET.