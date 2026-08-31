De cuánto será la PUAM de ANSES en septiembre 2026: monto y fecha de cobro

Los beneficiarios de la PUAM tendrán un nuevo aumento y el bono de $70.000. El monto y la fecha de pago de septiembre 2026.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrán en septiembre 2026 un incremento de 2,1%, como parte de la actualización directa que toma en cuenta el dato de inflación publicado por el INDEC. Además, se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 que funciona como refuerzo de los haberes.
Como sucede con las jubilaciones y otras prestaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó un sistema de ajustes mensuales con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante la suba de precios. Para establecer los incrementos, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, se utiliza el dato de julio, que fue de 2,1%.
Cuál será el valor de la PUAM de ANSES en septiembre 2026
La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva destinada a personas mayores de 65 años que no reciben ninguna jubilación ni pensión nacional, provincial, municipal ni prestación por desempleo. Su valor equivale al 80% de la jubilación mínima.
Con el incremento de 2,1%, en el noveno mes del año subirá a $342.890. Y con el bono de $70.000, alcanzará los $412.890.
Por lo tanto, los beneficiarios de esta pensión cobrarán de la siguiente manera:
- Haber básico: 342.890
- Bono extraordinario: $70.000
- Monto total a recibir: $412.890
En qué fecha se cobra la PUAM en septiembre 2026
Como es habitual, la fecha exacta del pago dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En el noveno mes del año, el calendario de acreditación de la PUAM diseñado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES comenzará el martes 8 y finalizará el lunes 14, quedando en estas fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
Los requisitos para acceder a la PUAM
Esta pensión no contributiva busca proteger a quienes están por fuera del esquema jubilatorio regular. Además, permite contar con una cobertura de salud a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. Los requisitos que se deben cumplir para solicitar la prestación son:
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).
- No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si se está cobrando una jubilación o pensión, se debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si se ausenta del territorio argentino por más de 90 días corridos).
Cómo tramitar la PUAM desde la web de ANSES
Para iniciar el trámite es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permitirá constatar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en mi ANSES. La gestión de esta prestación es simple y con pocos pasos a través de Mi ANSES. El proceso es el siguiente:
- Ingresar a mi ANSES y verificar los datos de contacto y domicilio registrados. Si algún dato requiere actualización, se modifica desde la opción Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
- Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor en el menú de opciones.
- Seguir los pasos indicados por el sistema para completar la gestión.
- Una vez completada esta secuencia, el sistema notifica en pantalla que la solicitud de la PUAM ha sido enviada exitosamente.
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