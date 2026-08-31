Horror: una beba de cuatro meses murió atacada por un pitbull mientras dormía

El caso ahora está judicializado y se inició una investigación. Familiares relataron cómo fue el brutal episodio.

Emma fue trasladada de urgencia al hospital pero no lograron salvarla.

Un brutal hecho ocurrió en una vivienda familiar, donde una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía. El caso ahora está judicializado y se inició una investigación.

Fuentes policiales revelaron que durante un descuido, el animal ingresó al sector de la casa donde dormía la pequeña, la mordió en la cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

Ocurrió en una vivienda de la calle O’Brien al 4300, en Ingeniero Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Emma fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. Allí permaneció en estado reservado y los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

La raza pitbull, otra vez bajo el foco por un ataque feroz.

Un descuido que terminó en una escalofriante tragedia

Tras conocerse el brutal ataque del animal, Micaela, tía de la beba, contó al Canal Provincial que en medio de la desesperación la mamá tomó a su hija en brazos y salió a la calle para pedir ayuda.

Según pudo relatar, llevaba a la nena “toda ensangrentada”. Poco después recibieron asistencia y trasladaron a Emma al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde pese a los esfuerzos realizados, no resistió.

La mujer explicó que los dueños del pitbull son familiares de la mamá de la víctima. También sostuvo que el perro ya había protagonizado otros ataques en el barrio: aseguró que había matado a otros animales y mordido a un vecino.

La familia hizo la denuncia y personal del área de Zoonosis se llevó al perro de la vivienda. "Supuestamente lo van a sacrificar, pero no sé", comentó la joven.

Micaela también señaló que los perros de la familia siempre están sueltos y expresó su miedo por la posibilidad de que algo así vuelva a ocurrir en un barrio donde hay muchos niños.

Un nene murió atacado por un pitbull en Córdoba

Tres semanas atrás, un nene de 3 años murió al ser atacado salvajemente por un pitbull. Según informó la policía, presentaba múltiples lesiones en su rostro y cuello.

Pese a la atención médica que recibió en un centro de salud, el menor falleció poco después de ingresar de urgencia. El ataque ocurrió en un terreno baldío donde existía una construcción precaria. En ese lugar, residían dos personas que se encuentran prófugas.

El brutal episodio ocurrió en el barrio Suárez de la ciudad de Córdoba. Salvador, que tenía tan solo 3 años, había salido de su casa durante unos segundos cuando fue atacado por el pitbull que se encontraba atado. Lamentablemente, falleció producto de la brutal agresión.

"Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi", dijo su madre sobre lo que ocurrió minutos antes del ataque. El padre respondió que el niño había ido "para la vuelta" y fue ahí cuando vivió el brutal escenario.

"Me fijo y no estaba. Cuando lo vi ya los perros me lo estaban comiendo", relató Claudia en diálogo con ElDoce TV.

Claudia describió el horror de encontrar a su hijo malherido: "El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no es una tragedia. Es algo tremendo", declaró visiblemente conmocionada. "Quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya preso", reclamó en referencia al dueño del perro.