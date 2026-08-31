La IA cambia las reglas del consumo digital y gana terreno asesorando compras

Ya comenzó a desplazar a buscadores, redes sociales y sitios de marcas como puerta de entrada al consumo digital.

La inteligencia artificial comenzó a desplazar a buscadores, redes sociales y sitios de marcas como puerta de entrada al consumo digital , algo que está obligando a empresas y comercios a reformular sus estrategias para no quedar fuera de las recomendaciones algorítmicas.

El cambio avanzó con una velocidad que ya alteró el recorrido tradicional de una compra: el uso de búsquedas agénticas como primer paso creció 200% interanual, según la cuarta edición del State of Commerce de Salesforce . El estudio combinó encuestas a 3.450 profesionales del sector y 4.690 consumidores con datos de comportamiento correspondientes a más de 1.500 millones de compradores alrededor del mundo.

En los períodos analizados, las visitas a comercios electrónicos procedentes de conversaciones con inteligencia artificial saltaron entre 150% y 428% frente al año anterior. El tráfico general, en cambio, avanzó apenas a tasas de un dígito o de dos dígitos bajos, una brecha que muestra cómo los asistentes comenzaron a ganar terreno como intermediarios comerciales.

Ese desplazamiento empezó a erosionar dos de las principales puertas de acceso que las empresas utilizaron durante años para captar consumidores y conducirlos hasta sus productos. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el descubrimiento mediante buscadores tradicionales cayó 15%, mientras los canales controlados directamente por las marcas retrocedieron 7%, según Salesforce. En el mismo período, las vías emergentes, entre ellas asistentes de IA, herramientas incorporadas a redes sociales y aplicaciones de delivery, aumentaron su participación 38%.

El cambio obliga a las compañías a competir por una nueva clase de visibilidad: aparecer entre las respuestas que un modelo genera cuando alguien describe qué necesita, cuánto pretende gastar y cuáles son sus preferencias.

Transformación en las ventas por la IA

La transformación también modificó la economía detrás de esas visitas, porque quienes llegan después de consultar una inteligencia artificial muestran señales de compra particularmente atractivas para los vendedores. Reuters informó que el tráfico procedente de plataformas como ChatGPT y Gemini ya duplicó las tasas de conversión en compañías como Ulta Beauty, mientras los retailers adaptan sus páginas para aparecer mejor posicionados en esas respuestas.

Las ventas generadas por consumidores derivados desde herramientas de IA podrían alcanzar US$ 8.000 millones este año, aunque las empresas todavía intentan conducir el cierre hacia sus propias plataformas. Esa estrategia responde a un activo que excede la venta inmediata: conservar los datos sobre búsquedas, preferencias y comportamiento permite alimentar programas de fidelización, personalizar ofertas y sostener una relación directa con cada cliente.

El desafío técnico también cambia porque un chatbot no recorre una tienda digital del mismo modo que una persona ni interpreta necesariamente las señales que durante años dominaron el posicionamiento web. Las empresas comenzaron por eso a enriquecer fichas de productos, estructurar catálogos, incorporar disponibilidad y precios actualizados y redactar descripciones capaces de responder consultas formuladas en lenguaje natural.

El State of Commerce detectó que 86% de los responsables comerciales considera que los grandes modelos de lenguaje serán esenciales para descubrir productos dentro del próximo año. Sin embargo, apenas 28% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial agéntica, aunque otro 44% prevé incorporarla durante los próximos seis meses, una diferencia que expone la distancia entre la adopción del consumidor y la infraestructura empresarial.