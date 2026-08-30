Escándalo en Migraciones: detuvieron empleados acusados de falsificar residencias para médicos colombianos

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, siete personas fueron apresadas.

Una investigación judicial derivó en la detención de siete personas, entre ellas, tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) , acusados de otorgarle registros falsificados de residencia a médicos colombianos.

El expediente avanzó durante los últimos meses y permitió reconstruir cómo habría funcionado la organización. Los investigadores siguieron distintas pistas hasta identificar a quienes podrían haber participado de la operatoria que permitía el ingreso ilegal de colombianos a la Argentina.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó diez allanamientos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aire s y localidades de la provincia.

Así cayó la banda que falsificaba residencias a médicos colombianos

La banda se desarticuló en una tarea conjunta entre el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA). La causa inició en junio de este año, a partir de una denuncia radicada por el equipo jurídico de la DNM.

Durante la investigación, que quedó en manos del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, se confirmó que fueron 101 los médicos colombianos que fueron vinculados al fraude.

De acuerdo a información de la agencia Noticias Argentinas, la maniobra consistía en que, cuando los ciudadanos colombianos ingresaban al país de forma habitual con su pasaporte, iniciaban los trámites de residencia. Sin embargo, volvían a su país y, cuando se acercaba el vencimiento del plazo por la ausencia del solicitante en la Argentina, los integrantes de la banda les cobraban una suma de dinero para simular que sí estaban en el territorio.

Era en ese momento del proceso cuando los ahora detenidos utilizaban las cédulas de identidad de los “clientes” para generar registros de ingreso falsos y tomaban datos biométricos de terceros que acudían a Migraciones. Así era como el sistema comprendía que los ciudadanos colombianos habían regresado al país para continuar el trámite de residencia.

Finalmente, fueron detenidos durante los diez allanamientos que ordenó el juzgado interviniente. Durante los operativos, realizados en domicilios de Floresta, Almagro, Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada, los efectivos secuestraron varios elementos que serán de interés para el expediente.

Quiénes fueron los detenidos y qué encontraron

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos que podrían resultar clave para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados. Entre el material incautado había 14 teléfonos celulares, seis notebooks, dos discos rígidos y cuatro pendrives, además de tres vehículos y documentación relacionada con la investigación.

También fueron halladas distintas sumas de dinero en efectivo: 5000 dólares, 100 euros y 7000 pesos. Todo el material quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia, que deberá analizar los dispositivos electrónicos y la documentación para establecer si contienen información vinculada con los trámites investigados.

En cuanto a los detenidos, cuatro de las siete personas arrestadas son mujeres. Se trata de dos argentinas, de 35 y 39 años, y dos ciudadanas paraguayas, de 38 y 47 años. Los otros tres apresados son empleados de la Dirección Nacional de Migraciones: dos argentinos de 38 años y otro de 39.