Día del Empleado de Comercio 2026: qué pasará con el feriado que cae sábado

La fecha se conmemora el 26 de septiembre y alcanza a los trabajadores del Convenio Colectivo 130/75.

El día del empleado de comercio será sábado y aún no se sabe a qué día pasará.

El Día del Empleado de Comercio se conmemorará en Argentina el próximo sábado 26 de septiembre de 2026. La fecha está establecida por la Ley 26.541 y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que desempeñan tareas en supermercados, tiendas, mayoristas y otros establecimientos del sector mercantil.

Este año, el Día del Empleado de Comercio coincide con un sábado, por lo que todavía resta definir si el descanso será trasladado a otra jornada. Hasta el momento, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias no establecieron oficialmente una fecha alternativa.

En 2025 ocurrió una situación similar. En ese momento, FAECYS y las entidades empresarias acordaron trasladar la celebración al lunes 29 de septiembre, por lo que los trabajadores pudieron acceder al descanso en esa jornada.

Mientras se aguarda una definición para 2026, los trabajadores alcanzados por la normativa mantienen el derecho al descanso correspondiente, sin que esto implique una reducción de sus salarios.

A quiénes alcanza

El beneficio comprende a todos los empleados incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El régimen abarca distintas actividades vinculadas al comercio, entre ellas supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, comercios mayoristas y minoristas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, en 2009. La fecha fue establecida como reconocimiento a los trabajadores del sector y en homenaje a la Ley 11.729, sancionada en 1934, que reguló aspectos de la actividad mercantil y sentó antecedentes para los convenios colectivos.

Qué pasa si un comercio abre

Durante la jornada, los trabajadores alcanzados por la ley tienen derecho a no concurrir a sus puestos sin que se les descuente el salario.

Los comercios, en tanto, pueden decidir abrir sus puertas, pero no pueden exigir que los empleados incluidos en el convenio trabajen ese día. Si un trabajador presta servicios durante la jornada correspondiente al Día del Empleado de Comercio, debe recibir una remuneración adicional equivalente a la que corresponde por un feriado nacional.

Último tramo de la paritaria

La definición sobre el feriado llegará mientras el sector comercial transita la etapa final del acuerdo paritario vigente.

En septiembre se aplicará el último tramo del incremento salarial acordado, correspondiente a una suba del 1,9%. De esta manera, se completará una recomposición total del 5,7% pactada entre FAECYS y las cámaras empresarias para el trimestre.