Tras la expulsión de Danielik, Brian Sarmiento abandonó la casa de Gran Hermano

El exfutbolista explicó a través de sus redes por qué decidió irse de la casa tras la sanción a su pareja.

La convivencia en la casa de Gran Hermano saltó por los aires en las últimas horas tras desatarse un conflicto de proporciones inéditas que derivó en la expulsión de dos participantes y en un posterior abandono voluntario. Todo se desencadenó a partir de una acalorada discusión motivada por objetos personales que no aparecían.

La disputa verbal escaló a tal nivel que la producción decidió intervenir de forma drástica y decretó la expulsión inmediata de Danelik Galazán y de Campanita.

Sin embargo, el cumplimiento de la medida disciplinaria estuvo lejos de ser pacífico y generó momentos de altísima tensión en vivo . Mientras Danelik acató la determinación de la producción y se encaminó hacia la puerta giratoria para retirarse del predio, Campanita adoptó una postura de abierta resistencia.

La concursante paraguaya rechazó de manera tajante la sanción, se atrincheró en el interior de la casa y se negó a abandonar las instalaciones argumentando que la medida resultaba arbitraria e injusta. Ante la negativa sostenida de la jugadora y la imposibilidad de avanzar en la transmisión habitual, la producción debió autorizar el ingreso de personal de seguridad para reducir la tensión, escoltar a la participante y concretar su salida forzada fuera de las cámaras.

La drástica decisión de Brian Sarmiento durante la madrugada

El escandaloso episodio no tardó en provocar un efecto dominó dentro de la competencia. En medio de la noche y tras la convulsionada partida de su pareja, el exfutbolista Brian Sarmiento decidió armar sus valijas, cruzar la puerta de salida y abandonar el certamen por voluntad propia en señal de protesta por el trato hacia Danelik.

Ya en su casa, el deportista reapareció públicamente a través de sus redes sociales para romper el silencio y fundamentar su intempestiva salida.

En un descargo en historias de Instagram, Sarmiento apuntó directamente contra la organización del programa: "A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó", expresó con dureza, dejando entrever que la producción habría alterado los acuerdos o normativas preexistentes respecto a los límites de la convivencia y la aplicación de castigos.

Asimismo, el exjugador se mostró invadido por el enojo y la frustración ante la narrativa montada sobre los acontecimientos. "Vengo a decirles que ya estoy en mi casa. Fue una vergüenza. Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que atacaran a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal", manifestó ante sus seguidores en defensa de su pareja.

Finalmente, Sarmiento prefirió reservarse detalles, pero dejó en claro su intención de dar a conocer toda la verdad una vez que el programa llegue a su fin: "por ahora no puedo hablar mucho, pero cuando esto termine voy a contar todo lo que pasó de verdad ahí adentro".