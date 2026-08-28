Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano, se negó a irse y seguridad tuvo que sacarla

Un verdadero escándalo se vivió en la noche del jueves cuando Gran Hermano expulsó a Campanita tras la fuerte pelea con Danelik.

Campanita lo hizo de nuevo. La participante de Gran Hermano: Generación Dorada protagonizó uno de los momentos más comentados en la noche del jueves cuando se negó a abandonar la casa tras el pedido del big por el violento episodio que vivió junto a Danelik que también fue expulsada.

La paraguaya había hecho lo mismo cuando en un mano a mano con Solange Abraham perdió el voto telefónico y en medio de un "cacerolazo" se negó a salir de la casa. Sin embargo, en aquel momento no llegó a intervenir la seguridad del programa ya que la jugadora terminó yéndose por la puerta principal.

El origen del conflicto que desencadenó la doble expulsión fue un episodio ocurrido el miércoles por la noche. Campanita sacó de la habitación las fotografías de los hijos de Solange Abraham y de Jennifer “Pincoya” Galvarini , un gesto que desató una pelea que casi terminó en una agresión física. La decisión de Gran Hermano fue tajante: ambas debían abandonar la casa de inmediato, sin posibilidad de apelación.

Las reacciones de las dos expulsadas fueron completamente opuestas. Danelik Galazán aceptó la sanción sin resistencia y se retiró por la puerta giratoria sin mayores inconvenientes. Campanita, en cambio, se negó y justificó la decisión de no abandonar la casa. “¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy”, dijo la joven en el momento en que se le comunicó la decisión.

“Me parece horrible. No, no, no. No me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Nunca en mi vida agredí a nadie. Nunca hice eso. Me parece muy injusto”, justificó su postura mientras que en el afuera sus familiares aseguran que llevarán a la justicia a la producción de Gran Hermano.

Los minutos pasaron y ante la negativa de dejar la casa, ingresó un personal femenino de seguridad para intervenir en su salida que ni siquiera Mariela Prieto (quien la hizo ingresar para que sea su acompañante) la hizo entrar en razón. Finalmente, la invitada rompió en llanto, abrazó a la oficial entre lágrimas y finalmente abandonó la casa por la puerta de atrás, fuera del aire.

El momento se robó todas las miradas del prime time y las redes sociales se llenaron de comentarios a favor de Campanita considerando que la joven le aportó su show al reality que terminará a mediados de septiembre.