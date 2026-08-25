¿Fraude en Gran Hermano? Ángel de Brito rompió el silencio y reveló quién será el ganador del reality.

El conductor de LAM dio una pista de como sería el desenlace del reality de Telefe .

A pocas semanas de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada , las especulaciones sobre quién se consagrará como ganador del reality de Telefe comenzaron a crecer. En medio de los rumores que rodean al ciclo que conduce Santiago del Moro , Ángel de Brito hizo un comentario que rápidamente llamó la atención.

Desde el inicio de esta edición, los fanáticos estuvieron debatiendo en redes sociales sobre la transparencia del programa y la posibilidad de que determinadas decisiones de producción puedan influir en el desarrollo del juego. A su vez, la presencia de participantes conocidos reavivó polémicas especulaciones.

Una de las principales teorías que circula sostiene que Sol Abraham sería la gran favorita para quedarse con el título. En ese contexto, una declaración de Ángel de Brito en LAM generó todavía más suspicacias. En las últimas horas, el periodista reveló que la final de Gran Hermano: Generación Dorada tendrá lugar el próximo 14 de septiembre. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que agregó inmediatamente después al hablar del programa especial previsto para el día siguiente.

“El 15 hay un programa especial con la ganadora... que es un Sol. Eso dicen”, disparó el conductor de LAM, con picardía. Laura Ubfal estaba presente cuando De Brito realizó el comentario y, ante sus palabras, se limitó a sonreír. La reacción de la periodista especializada en Gran Hermano fue interpretada por algunos como un gesto que podría respaldar la información, aunque ninguno de los dos confirmó de manera explícita que Sol Abraham vaya a ganar.

Sol Abraham no es una desconocida para los seguidores históricos del reality. La participante formó parte de Gran Hermano 2011, edición en la que compartió la casa con Emanuel Di Gioia, Emiliano Boscatto y Cristian U. En aquella oportunidad, mostró un perfil mucho más tranquilo y consiguió llegar a la instancia decisiva de una edición marcada por los conflictos y la tensión entre sus participantes.

Sin embargo, su regreso en Gran Hermano: Generación Dorada mostró una faceta completamente diferente. Desde el comienzo del juego, Abraham se mostró mucho más combativa y protagonizó distintos cruces y discusiones. Sus declaraciones y su manera de desenvolverse dentro de la casa incluso llevaron a algunos espectadores a tildarla de soberbia.

Los detalles de la casa que le entregaron a Marcos Ginocchio por haber ganado Gran Hermano

Tres años después de su consagración en Gran Hermano, Marcos Ginocchio recibió el último premio que le quedaba pendiente recibir. Desde las redes sociales, el salteño y la empresa que se encargó de la construcción de la casa adjudicada por el influencer, subieron fotos y videos del momento en que se entregó la propiedad, a la vez que el ex GH destacó qué significa este cambio para él.

“Tengo planes porque a mí me gusta mucho la naturaleza y, bueno, siento que también necesito ese tipo de descanso en la naturaleza. Estoy muy contento de haber encontrado un lugar que me transmita esa paz y lo vamos a disfrutar mucho con unos buenos mates”, manifestó Ginocchio con una sonrisa.

En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver que la nueva casa de Marcos Ginocchio se colocó en un entorno abierto, cubierto de árboles en los laterales y con un jardín amplio donde prima el césped.

En cuanto a la vivienda, se trata de un tipo de construcción en seco, con placas de yeso o durlock en el interior y terminaciones en madera. Pertenece a uno de los modelos estándar de la empresa constructora y mide 50 metros cuadrados. Es amplia, con varios ambientes y ventanales que apuntan directo al jardín, aunque Ginocchio no enseñó cómo es por dentro ni adelantó una foto de la construcción terminada totalmente.