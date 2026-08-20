Gran Hermano registra bajas en sus niveles de audiencia: duro traspié en el rating frente a la competencia.

Anoche, el reality de Telefe perdió la batalla por el rating en todos los frentes.

En medio de una edición que siempre estuvo floja con los números, Gran Hermano: Generación Dorada pareciera atravesar su momento más crítico en la pantalla chica. Entre críticas a la conducción de Santiago del Moro , cruces de los analistas con los ex jugadores y sospechas de acomodo en los votos, el reality de Telefe perdió la mística. Así, ya no logra liderar cómodo como lo hacía antes.

Este miércoles 19 de agosto se vivió una gala atípica llena de casamientos ficticios en el juego. Hubo bodas entre parejas reales, alianzas de pura amistad e invitados de la temporada anterior como Luz Tito y Tato Algorta . Pero, el despliegue de amor y romanticismo no alcanzó para encender el medidor de la televisión.

Gran Hermano vivió una gala atípica, allí el despliegue de amor y romanticismo no alcanzó. Vale destacar que, el ciclo de Santiago del Moro llegó apenas a los 9.8 puntos de audiencia. Sin dudas, la propuesta de Telefe quedó golpeada desde temprano por la fuerte competencia en el prime time. El Trece golpeó primero con Es mi sueño, dejando a Pasapalabra tercero con 6.6 puntos. Todo se puso cuesta arriba y el canal de las pelotas sintió el impacto desde el arranque.

Luego, pasadas las 23, el ciclo de del Moro llegó apenas los 9.8 puntos de audiencia. Con esa marca quedó relegado al segundo lugar, muy lejos de los 13 puntos que solía promediar semanalmente en sus comienzo. La gente eligió otras opciones y la fiesta dentro de la casa pasó totalmente desapercibida.

Pero, el gran ganador de la noche fue el deporte transmitido por la señal de cable ESPN. El cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe arrasó la franja variando entre los 10 y 11 puntos. Cerca de las 23:30, la pantalla de Telefe se clavó cerca de los 9 puntos sin mostrar repunte. Recién pudo remontar cuando finalizó la transmisión del partido.

El Turco García plantó a Mariela en el altar

Un momento de mucha tensión e incertidumbre se vivió este miércoles en la noche de Gran Hermano: Generación Dorada. El reality que conduce Santiago del Moro organizó una velada de bodas. Mariela Prieto se llevó toda la atención en medio del desplante que le hizo Claudio "Turco" García en el altar.

La escena se viralizó en cuestión de minutos y las redes explotaron contra el exfutbolista. Es que la participante mostró su deseo de casarse con el Turco y sellar su historia de amor en la casa más famosa del país. Sin embargo, ello no ocurrió y Mariela se quedó esperando la llegada de su amado vestida de novia con un exclusivo diseño de Roberto Piazza.

Previo a que se llevara adelante la noche de bodas en la casa, García se refirió a su vínculo con la bailarina y fue contundente. "Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal", dijo en el streaming de Telefe dejando en claro que su ingreso al reality nunca ocurriría.

Incluso, El Turco respondió al ultimátum que había planteado Mariela dentro de la casa - casarse en la casa o dar por terminada la pareja - a lo que el exdelantero respondió sin rodeos: "Es un problema de ella".