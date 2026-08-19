¿Podría registrarse un megaterremoto?: alarma en la falla de San Andrés tras los sismos en Latinoamérica

Expertos señalaron la posibilidad de un fenómeno devastador que podría alcanzar a más de 18 millones de personas.

Se reavivó la alerta por una activación de la falla de San Andrés.

Los recientes terremotos de gran magnitud que se registraron en Venezuela y Colombia en menos de dos meses encendieron las alarmas en diversos países, por un posible movimiento telúrico similar. En este sentido, se reavivó la alerta por una activación de la falla de San Andrés en Estados Unidos.

Así como geólogos advirtieron posibles terremotos y tsunamis en Chile, Perú y Agentina , la comunidad científica también confirmó la acumulación de energía en la falla tectónica estadounidense, alcanzando así su nivel más elevado en los últimos 1.000 años.

La investigación fue realizada por la Universidad de Hawái. El trabajo se basa en el análisis de registros geológicos y excavaciones que permitieron reconstruir eventos sísmicos ocurridos antes de la era de los registros instrumentales. A partir de esas evidencias, los científicos evaluaron la acumulación de tensión en las fallas de San Andrés y San Jacinto.

Esta situación encendió las alarmas de un posible "Big One", un devastador terremoto que amenaza directamente al estado de California y a casi 18 millones de habitantes expuestos en la región, por un retraso en la liberación de energía.

El geofísico de la Universidad de Hawái en Mánoa, Rhett Butler, explicó: "Nuestro objetivo fue reconstruir de la manera más realista posible cómo interactúan estas fallas y cómo evoluciona la acumulación de esfuerzos a lo largo del tiempo".

Con este estudio, lograron identificar cómo la energía puede propagarse entre ambos sistemas durante largos períodos. Esta información permitirá perfeccionar los mapas de amenaza sísmica, optimizar los códigos de construcción, fortalecer los sistemas de monitoreo y contribuir al diseño de planes de emergencia más eficaces para las comunidades expuestas.

¿Un megaterremoto?: alarma en la falla de San Andrés tras los sismos en Latinoamérica

La falla de San Andrés, que se extiende por más de 1.300 kilómetros desde California hasta Baja California, representa uno de los límites más peligrosos entre placas tectónicas en el mundo.

La científica del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái (HIGP), Lilian Burkhard, señaló: "Nuestros hallazgos sugieren que el potencial para algo más complejo que la ruptura de una sola falla es real y está creciendo".

Por su parte Kate Scharer, sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), explicó que los niveles detectados no implican una alerta inmediata. No obstante, sostuvo que el comportamiento observado confirma una tendencia de largo plazo en la región.

El término "Big One" se refiere a un posible terremoto de magnitud 7.8 y 8, con efectos devastadores para las ciudades cercanas, como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino.

Un megaterremoto la falla de San Andrés?

Los recientes movimientos telúricos de Venezuela y Colombia, de 7.2 y 7.5 respectivamente, pusieron de manifiesto un riesgo latente. Según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en ese país se reportan más de 1.000 sismos al año.

Aún así, un temblor que se produzca en América Latina, Asia o cualquier otra región puede enviar ondas sísmicas hasta California, pero eso no implica que vaya a liberar de repente toda la tensión acumulada en la falla de Estados Unidos.

La razón principal por la que se teme un megaterremoto en esta región es la falta de actividad significativa en los últimos años. Aunque han ocurrido sismos menores, los científicos han advertido que la energía almacenada entre estas dos placas ha alcanzado niveles preocupantes.

El patrón histórico muestra que terremotos devastadores ocurren en ciclos aproximados de 150 años, lo que sugiere que un evento mayor podría estar próximo.

Los grandes terremotos en esta falla, como el de San Francisco en 1906, han dejado una marca indeleble en la historia.