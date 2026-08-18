Advierten que podría registrarse un terremoto de 7,5 en Argentina en el corto plazo

Tras los episodios en Venezuela y Colombia, expertos alertan sobre posibilidad de que ocurra un sismo en el país.

Tras los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia en los últimos dos meses, y que causaron graves destrozos dejando miles de muertos, además de cientos de heridos y desaparecidos, crece la preocupación por la posibilidad de que se registren episodios similares en otros países. En las últimas horas se lanzó una advertencia para Argentina.

El geólogo Javier García señaló que podría registrarse un movimiento de "entre 7 y 7,5 grados de magnitud en el corto plazo", aunque aclaró que no se trata de una predicción certera.

En diálogo con Cadena 3 señaló que existe la posibilidad de que se produzca un movimiento telúrico, aunque remarcó que no se puede establecer con certeza cuándo ocurriría. Aunque advirtieron sobre la posibilidad de que sea en el corto plazo.

“Puede llegar a haber en un corto plazo un terremoto de entre 7 y 7,5 grados, aunque no es certero”, señaló García.

El geólogo no es el único que realizó una advertencia de este tipo. Días atrás, la geóloga Laura Beatriz Giambiagi, investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), explicó al diario Los Andes que Mendoza comparte con Venezuela una característica que vuelve especialmente peligrosos determinados movimientos sísmicos.

Según explicó, tanto Mendoza y San Juan se encuentran en una situación similar con el país del Caribe, por lo que es posible esperar un movimiento telúrico de igual magnitud. "Sismos como los de Venezuela, que son muy cerca de la superficie, entre 10 y 15 kilómetros de profundidad, que son los más destructivos", señaló.

Por otra parte, la especialista remarcó que estos terremotos son diferentes de los que habitualmente se asocian a Chile. Mientras que los sismos chilenos se originan por el proceso de subducción de placas tectónicas, los que pueden producirse en Mendoza ocurren dentro de la propia corteza terrestre y a escasa profundidad.