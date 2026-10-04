Alerta por nevadas, tormentas y vientos de hasta 100 km/h en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes distintas alertas por fenómenos que pueden afectar a varias provincias. El pronóstico para este domingo.

Este domingo 4 de octubrebre, ocho provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que esta jornada de domingo 4 de octubre ocho provincias están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

El organismo nacional indica que las ráfagas “pueden ser peligrosas”, por lo que indicó una serie de precauciones para tener en cuenta.

De acuerdo a la información del SMN, las provincias bajo alerta amarilla por nevadas para algunos sectores de Chubut , Río Negro , San Juan , La Rioja y Catamarca .

Además, rige una alerta por tormentas para Formosa. Catamarca, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 100 km/h.

Alerta por nevadas

Chubut y Río Negro estarán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia.

San Juan, La Rioja y Catamarca se verán afectadas por nevadas intensas, con valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Alerta por tormentas

Formosa será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por vientos fuertes

Catamarca, Salta y Jujuy se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Recomendaciones por nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Recomendaciones por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.