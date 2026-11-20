La subasta pública será el viernes 27 de noviembre en la División Asfalto de Zapala. Dispusieron jornadas previas de exhibición presencial.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Neuquén anunció oficialmente la realización del Remate Público Nº 01/26 , mediante el cual saldrán a la venta 39 vehículos y unidades automotoras usadas que actualmente se encuentran fuera de servicio, conforme al detalle técnico incluido en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones.

La subasta pública se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, a partir de las 10 , en las instalaciones de la División Asfalto de la DPV , ubicadas en calle Matilde Araya Nº 1165, Manzana C1 , en la ciudad de Zapala . Según informó el organismo vial provincial, el procedimiento se desarrollará bajo la modalidad con base y al mejor postor , y estará a cargo del martillero público Néstor Edgardo Cubitto (Matrícula Nº 6 CM y CPN).

Para quienes estén interesados en participar de la compulsa y evaluar personalmente el estado general de los distintos lotes antes de ofertar, Vialidad Provincial dispuso jornadas previas de exhibición presencial en el mismo predio operativo de la División Asfalto en Zapala.

Las unidades automotoras podrán ser inspeccionadas por los potenciales oferentes los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, en el horario de 10 a 13, así como también durante la misma jornada del evento hasta dos horas antes del inicio del remate. En tanto, la descripción completa y pormenorizada de cada uno de los bienes, su distribución por lotes y los respectivos valores de base figuran detallados en el anexo del pliego oficial.

Condiciones de pago, retiro y canales de consulta

Desde la entidad provincial precisaron el esquema financiero y administrativo que deberán cumplir quienes resulten adjudicatarios de las unidades subastadas:

Seña y saldo restante: Los compradores que resulten adjudicatarios deberán abonar una seña equivalente al 30% del precio final de compra, mientras que el 70% restante tendrá que integrarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la aprobación formal de la adjudicación.

Modalidad de pago: Todos los desembolsos se efectuarán exclusivamente mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta oficial de Vialidad Provincial indicada en el pliego. Además, el comprador deberá abonar una comisión del 10% sobre el precio de adjudicación al martillero público interviniente, más los gastos administrativos o impositivos que correspondan.

Entrega y transferencia registral: El retiro efectivo de los vehículos se concretará una vez acreditado el pago total de la operación y cumplidos todos los requisitos registrales y documentales establecidos. Asimismo, los gastos y trámites de transferencia y retiro correrán por cuenta exclusiva del comprador, según las condiciones del pliego.

El Pliego de Bases y Condiciones, su correspondiente anexo y toda la información complementaria ya se encuentran disponibles para su descarga y consulta en el sitio web oficial www.dpvneuquen.gov.ar o bien pueden solicitarse vía correo electrónico a la casilla [email protected].