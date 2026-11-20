La capital neuquina celebrará el Día de la Música con un evento colectivo inédito en la ciudad. La propuesta incluirá una charla abierta con el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo.

Baterías a la Plaza reunirá a 280 bateristas tocando en simultáneo en el sector este del Parque Central.

La ciudad de Neuquén vivirá una jornada musical sin antecedentes en la región. En el marco de los festejos por el Día de la Música , la propuesta Baterías a la Plaza reunirá a 280 bateristas tocando en simultáneo en el sector este del Parque Central.

La iniciativa, organizada en forma conjunta por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, el ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado) y el Gobierno de la Provincia de Neuquén, busca dinamizar el espacio público con una convocatoria masiva que abarca a músicos profesionales, aficionados y una destacada presencia de jóvenes instrumentistas.

La actividad será este domingo 22 de noviembre a partir de las 15.

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Convocatoria récord

El interés por formar parte de este ensamble masivo superó las expectativas iniciales de la organización. Tras el cierre de las inscripciones, la nómina de participantes alcanzó los 280 inscriptos, reflejando el entusiasmo de la comunidad musical local por sumarse a un formato que registra antecedentes recientes en Buenos Aires, Bahía Blanca y Mendoza.

En diálogo con LU5, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, Paulina Cacciatore, destacó la importancia de traer esta experiencia por primera vez a la capital neuquina. "Vamos a hacer vibrar el Parque Central. Cerramos las inscripciones a la medianoche y tenemos una convocatoria de 280 baterías que se anotaron para ir a disfrutar de este evento que es nuevo en la ciudad".

Claudio Espinoza

"Si bien ya anda girando por el mundo y estuvo en distintos puntos del país, el fin de semana anterior lo hicieron en Mendoza, estuvieron por Buenos Aires, estuvieron por Bahía Blanca, pero para festejar el Día de la Música el proyecto lo traemos acá a la ciudad y obviamente, como siempre digo, acá hay un montón de músicos que también lo estaban esperando", destacó la funcionaria.

A qué hora empiezan las actividades

Desde la Municipalidad remarcaron que el proceso de montaje y preparación de las baterías constituye un aspecto pedagógico y comunitario fundamental, promoviendo el acompañamiento familiar. Dentro de la nómina de 280 inscriptos, destacaron la participación de aproximadamente 80 niños y niñas.

Al respecto, la funcionaria comunal valoró el clima de integración que se genera durante el armado de los instrumentos: "Nos vamos a ir al Parque Central a partir de las 3 de la tarde. Arrancamos a esa hora porque la previa de este evento me parece tan importante como el evento en sí. No es solo llegar y encontrarse con un montón de baterías tocando al mismo tiempo, sino destacar la importancia que tiene toda esa previa que es la familia, porque también hay muchos niños entre esa convocatoria".

Una vez completada la instalación de los instrumentos sobre el predio, comenzará la ejecución colectiva. Desde el escenario principal, Jorge Araujo y Sergio Masciotra coordinarán el tiempo y la métrica rítmica que guiará a la totalidad de los instrumentistas.

El programa contempla la interpretación de un listado de aproximadamente 15 temas populares, los cuales se reproducirán sobre pistas de audio de apoyo. Los 280 músicos participantes deberán sincronizar sus ritmos con las baterías de los líderes en escena.

Formación y clínica con Jorge Araujo

La programación se iniciará el domingo durante la mañana, desde las 10, con una jornada de formación y encuentro en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.

Allí, el reconocido baterista Jorge Araujo —integrante del staff de Divididos entre 1995 y 2004, etapa en la que participó de la grabación de más de cinco álbumes— brindará una charla abierta junto con Sergio Masciotra.

En este espacio, los disertantes compartirán aspectos clave de su trayectoria profesional, técnicas de interpretación y vivencias sobre la historia del rock argentino.