El partido del gobernador apoyará al intendente de Cutral Co y éste, con su espacio político, hará lo mismo a nivel provincial a favor de La Neuquinidad.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco , sellaron este jueves un acuerdo político, por el cual los partidos que representan unirán fuerzas, con listas colectoras, de cara a las elecciones del 14 de febrero.

A nivel provincial Rioseco apoyará a La Neuquinidad y, en la ciudad de la comarca petrolera, el espacio político del gobernador hará lo propio a favor del Frente y la Participación Neuquina .

La firma de esta alianza se dio en las instalaciones del Club Alemán , donde tanto Figueroa como Rioseco se encargaron en destacar que se trata de un entendimiento programático en “defensa de Neuquén”.

Allí también se hizo presente el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, que también formará parte de este armado con su partido Primero Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

Alianza

Al explicar las razones del acuerdo, Figueroa señaló que desde la firma del pacto de gobernanza “nos fuimos conociendo, entendiendo qué defiende uno y qué defiende el otro y nos dimos cuenta de que defendemos exactamente lo mismo: pensar en Neuquén por sobre todas las cosas”.

El gobernador destacó las obras que la provincia, en conjunto con el municipio, está desarrollando en Cutral Co, además de la pronta inauguración de una planta de GNL y que a eso se sumó “el avanzar en un acuerdo programático, que también, por supuesto, es un acuerdo político”.

“La mirada de Neuquén y el amor hacia Neuquén es innegable, lo que nos moviliza, nos compromete y por eso hemos tomado esta decisión para nosotros tan importante de poder trabajar juntos y armar la defensa de Neuquén entre todos”, resaltó.

Por su parte, Ramón Rioseco sostuvo que este acuerdo “lo venimos trabajando desde hace tiempo. Primero con desconfianza (lo dijo entre risas), pero después fuimos construyendo el trabajo cotidiano de nuestra ciudad y la mirada de qué pasaba en la provincia, cómo se ponían en valor esos recursos extraordinarios que tenemos”. Y subrayó: “Ponemos en valor la educación pública, la salud y el desarrollo del interior profundo que había sido tan olvidado”.

Sebastián Fariña Petersen

Reelección y el acuerdo Sobisch-Quintriqueo

Al ser consultado si este acto representaba también un lanzamiento en la búsqueda de su reelección, Figueroa lo negó (aunque es sabido que irá por un mandato más al frente de la provincia) y prefirió hacer referencia al proyecto político que encabeza.

“Esto un acuerdo partidario, yo represento a un equipo de trabajo en todo caso y faltan días para ver de qué manera terminamos llenando cada uno de los casilleros. Hay que poner los proyectos muy por encima de las personas”, indicó.

Respecto del reciente anuncio del acuerdo electoral entre el ex gobernador Jorge Sobisch y el titular de ATE, Carlos Quintriqueo, el mandatario neuquino dijo no querer opinar “sobre otras alianzas de partidos políticos”. Y advirtió: “Tenemos una responsabilidad muy importante ahora, vamos a tomar distintas propuestas que sean superadoras para poder llevarlas adelante. Queremos ser mejores y trabajar más”.