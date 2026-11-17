Lo hizo durante una recorrida de obras en Cutral Co y Plaza Huincul. “El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está en la Comarca”, destacó.

El gobernador Rolando Figueroa confirmó cuándo se firmará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el proyecto final de inversión de GNL y destacó el papel que tendrá la provincia del Neuquén en su desarrollo.

Durante una recorrida de obras en Cutral Co y Plaza Huincul , Figueroa aseguró que “noviembre de 2026 seguramente va a ser recordado en la Comarca como el inicio de muchas cosas buenas y la concreción de otras tantas”. “El 30 de noviembre se va a estar firmando en la Capital Federal el compromiso final de inversión para desarrollar en Cutral Co y Plaza Huincul la planta de separación de gases, que va a dar mucho trabajo en los próximos años”, indicó.

Figueroa destacó el trabajo conjunto con los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco y de Plaza Huincul, Claudio Larraza y aseguró que la construcción de la planta separadora de gases del proyecto de GNL representa “un gran logro, después de tantos años de sufrir y pedir que otro paso en la industrialización del gas y del petróleo pueda quedar en estas localidades”.

Remarcó que junto con los intendentes “siempre hemos trabajado para beneficio de las comunidades” y aseveró que “es importante entender que la unión hace la fuerza y nosotros necesitamos mucha fuerza para brindarle soluciones a una población de Neuquén que venía viviendo muchas injusticias desde hace mucho tiempo”.

Dimensión del proyecto

“No sé si alcanzamos a dimensionar lo que se firma el 30 de noviembre”, dijo Figueroa y agregó: “Es nuevamente poner en valor el trabajo de nuestra gente y atraer inversiones”. “¿Hace cuánto que no hablamos de futuro y de reconversión productiva en la Comarca?”, se preguntó.

La planta separadora de gases demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y posibilitará que unas 5.000 personas trabajen en su construcción. “Esta planta que se va a iniciar acá es un hito para la República Argentina. El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está acá en la Comarca”, afirmó el gobernador.

“La historia va a recordar este mes de noviembre”, recalcó y expresó: “¿De qué sirve desarrollar la economía si no existe la responsabilidad de luchar para que cada uno de los hogares esté mejor?”. “Eso se logra con la presencia del Estado y fundamentalmente trabajando en equipo”, agregó.

“Para que dimensionemos, la planta que se va a construir acá es el futuro de Cutral Co y Plaza Huincul. Va a volver la actividad económica. Tenemos que prepararnos, las empresas tienen que prepararse para poder proveer lo que se va a demandar y se va a generar trabajo”, manifestó.

“¿Qué pasaba si esa planta se la llevaban a otro lugar de nuevo?”, se preguntó Figueroa y aseveró: “No nos olvidemos lo que ocurrió acá hace 30 años. Había desesperanza y desazón con la privatización de YPF, con una planta que no se hizo”.

Planta local

“Es muy importante tomar dimensión de lo que hemos logrado y que esta planta se haga acá, porque la disputamos y quisimos que esté acá. Es un gran logro de trabajar en equipo y que requiere una inversión importante, pero sobre todo va a activar toda la economía del lugar”, finalizó.

El proyecto de GNL constituye un hito en la producción y explotación hidrocarburífera de la provincia. Permitirá habilitar un nuevo canal de comercialización internacional del gas neuquino, ampliando de manera sustancial el mercado y generando mayor estabilidad y previsibilidad para la actividad en el mediano y largo plazo.

Se trata del primer proyecto de estas características en la provincia del Neuquén y también a nivel nacional. La iniciativa prevé una transformación estructural del sector energético provincial, con impacto directo en Cutral Co y Plaza Huincul, además de efectos positivos a escala provincial.

La recorrida de obras

Figueroa visitó este martes por la tarde Cutral Co y Plaza Huincul y recorrió una serie de obras acompañado por los intendentes Rioseco y Larraza. Estuvieron en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, donde el Gobierno provincial lleva adelante la primera etapa de la ampliación, que contempla la construcción de un nuevo edificio destinado al alojamiento de internos, con una superficie cubierta de más de 3.000 metros cuadrados.

El pabellón contará con 27 celdas: 12 en planta baja, 14 en planta alta y una de aislamiento. Incluye, además, siete garitas de vigilancia y un sistema de cerramiento perimetral en altura, destinado a reforzar la seguridad. Asimismo, se prevé una segunda etapa de otros 3.000 metros cuadrados para continuar ampliando la infraestructura y la capacidad operativa.

Las autoridades estuvieron en la EPET N° 1 de Cutral Co, donde se avanza con obra delegada del salón deportivo, una infraestructura largamente esperada por la comunidad educativa de la comarca. Se trata de una inversión superior a los 3.000 millones de pesos que ofrecerá un adecuado y moderno espacio para la práctica deportiva y las actividades institucionales.

También visitaron el predio donde se ejecutará el complejo de 32 viviendas y Centro de Día para personas mayores de Plaza Huincul. Contempla 26 viviendas monoambiente y seis de dos ambientes, que estarán acompañadas por galerías perimetrales, espacios verdes, lavaderos comunes y sectores destinados al mantenimiento.

El proyecto incorpora además un Centro de Día y una pileta climatizada cubierta. El diseño propone un modelo de atención y cuidado con una perspectiva comunitaria, que busca favorecer la autonomía, el sentido de pertenencia y la integración social de las personas mayores. Para ello, el complejo contará con espacios destinados a servicios de salud primaria y terapéutica, educación, deporte y recreación.

Huerta

Entre los espacios comunes se prevé una huerta comunitaria y un jardín de invierno, además de sectores de encuentro y parrillas. El Centro de Día y la pileta funcionarán como equipamiento del complejo, pero también como espacios de uso comunitario. Por este motivo, el proyecto contempla accesos diferenciados para las viviendas y sus equipamientos y para el Centro de Día y la pileta.

Junto al espacio destinado al complejo, se construirá un natatorio semiolímpico que forma parte de una propuesta que incluye otros cinco en Andacollo, Rincón de los Sauces, Zapala, Piedra del Águila y San Martín de los Andes, y uno olímpico en Neuquén capital. Contarán con piscinas, vestuarios, gimnasios y espacios preparados para la práctica deportiva, el entrenamiento y las competencias.

Además, las autoridades visitaron el nuevo edificio del Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH), ubicado en la intersección de las José de Méndez y Pedro Ramos, e inauguraron las nuevas instalaciones del Banco de Leche Humana, ubicadas entre avenida Schreiber y Las Lengas.