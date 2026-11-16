Se formalizó este lunes en una reunión que mantuvieron las autoridades del Ejecutivo con los representantes del gremio docente.

El gobierno de la provincia formuló este lunes una nueva propuesta salarial al gremio docente ATEN , con el objetivo de cerrar la paritaria 2027.

El viernes pasado, el plenario del sindicato había resuelto avanzar con dos paros de 48 horas para esta semana y la siguiente, aunque su implementación quedó supeditada al resultado de esta nueva mesa de negociación convocada por el Ejecutivo neuquino.

Del encuentro de este lunes participaron por el gobierno provincial el Ministro de Gobierno, Jorge Tobares ; la Ministra de Educación, Soledad Martínez ; la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliani ; el Subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el Subsecretario de Gobierno, Juan Grandi ; y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi.

En representación de ATEN) estuvieron la Secretaria General, Fany Mansilla; la Secretaria Adjunta, Cintia Galetto; el Secretario Gremial, Ángel Zalazar; la Secretaria de Prensa, Marisabel Granda; los Vocales Emiliano Garay, Marcela Correa y Consejeros del ISSN Walter Arias y Stella Riquelme.

Propuesta

El Ejecutivo hizo una propuesta salarial para el primer semestre 2027, que consistió en aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio.

“Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2027 y julio de 2027, conforme al siguiente detalle: Actualización abril de 2027: se considerará el salario del mes de marzo de 2027, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027”, indica el acta.

Para la actualización julio, el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

“Dichas variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional”, se especifica en el texto.

Adicionales y bono

La propuesta también incluye aplicar un incremento salarial del siete por ciento en los haberes correspondientes a enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, y conforme a la pauta salarial vigente acordada para el ejercicio 2026.

Y otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en $480.000, a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero, a los trabajadores activos y al sector pasivo en las proporciones establecidas por ley.

“La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija por cada hora cátedra”, señala la oferta por escrito que hizo el Gobierno.

Incentivo docente

En el acta también se garantizó “durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto "Conectividad Nacional", los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial, en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2026, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado Nacional”.

Y se mantendrá “la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidas en el Decreto 418/22, conforme al mecanismo vigente”.

Por su parte, el gremio docente expresó en la misma acta “que la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial no da respuestas integrales. No obstante, la misma será puesta a consideración de las asambleas en toda la provincia”.