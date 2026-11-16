La cocinera de 56 años se coronó en Zapala este fin de semana. Representará a la provincia en la competencia nacional.

De vendedora ambulante a chef premiada: quién es la nueva campeona de Festival de la Empanada.

Una técnica tradicional y un estudio de los ingredientes locales se combinaron para darle a la cocinera Mirta Toconás el título de Campeona del tercer Festival Patagónico de la Pizza y la Empanada , que se celebró este fin de semana en Zapala. La competidora de 56 años aprendió la preparación cuando era chica y ayudaba a su mamá con el repulgue para salir a vender por las calles de su Jujuy natal. Hoy, se prepara para representar a la provincia de Neuquén en la competencia nacional.

Para Mirta, el premio fue tan agradable como inesperado . Su paso por el Festival Patagónico de la Pizza y la Empanada fue, en realidad, su primera visita a la región. Por eso, tuvo que estudiar sobre la gastronomía autóctona para saber cómo adaptar sus recetas a las consignas que le exigían cocinar una empanada neuquina y otra patagónica de autor, dos categorías en las que salió ganadora.

" No pensaba llevarme tanto ", dijo sobre su primer viaje a la provincia de Neuquén. Y es que, además del premio, atesoró el impacto de los paisajes de la zona y la cordialidad de su gente.

El recibimiento fue tal que este lunes, después de obtener el premio, ofreció entrevistas a los medios desde una oficina de la Municipalidad que le cedió el intendente, Carlos Koopmann, después de un encuentro en el que aprovechó a felicitarla por su hazaña.

Tras la repercusión y el premio obtenido, la cocinera planea incorporar los sabores neuquinos a su propio proyecto gastronómico para honrar su paso por el Festival y también su propia historia como vendedora ambulante.

Su historia como cocinera

Mirta tiene 56 años y no tuvo estudios formales de gastronomía. Por el contrario, dice que sabe las recetas desde siempre. Y elabora sus empanadas con una técnica que ya incorporó a sus hábitos culinarios por pura costumbre.

La flamante campeona es de San Salvador de Jujuy y desde chica trabajó en el rubro gastronómico. Durante su infancia, su mamá solía quedarse toda la noche cocinando y a las 6 de la mañana la despertaba con un canasto lleno de bollitos calentitos para que salga a vender por las calles de la ciudad.

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"A las 8:30 entraba al colegio y ya tenía que que venir antes de las 8:30, alistarme, ponerme delantal y salir para la escuela", relató en una entrevista con RTN. Cuando terminaban las clases, al mediodía, el mismo canasto se llenaba de nuevo. Esta vez, el olor de las empanadas recién hechas tentaba a los comensales y forjaba el vínculo de Mirta con un plato que años más tarde le daría un premio en un lejano festival de Zapala.

"Al mediodía mi mamá ya me esperaba con las empanadas para que salga a vender con mi hermana mayor", dijo y agregó: " Así que nosotros nos criamos así y ahí obtuvimos la práctica, la receta, el conocimiento. Es una herencia y de incorporar todo eso".

Sus recetas ganadoras y el secreto del éxito

Después de recibir el premio, a Mirta no dejaron de preguntarle cuál era el secreto para conseguir ese sabor que terminó por conquistar al jurado. Y ella asegura que no es el repulgue, la cocción o el condimento. Por el contrario, la fórmula ganadora está en la práctica cotidiana, en esa convivencia con la receta hasta conocer por completo los sabores y poder hacer los ajustes para lograr el resultado perfecto.

Como ella hacía empanadas desde siempre, la técnica de base no fue un problema. Pero la cocinera nunca había estado en Neuquén, por lo que tuvo que investigar cuáles eran las adaptaciones más comunes en la provincia para este plato de fuertes raíces argentinas.

"Nosotros teníamos que hacer la empanada neuquina con ingredientes de Neuquén", dijo y agregó: "Y yo dijo, "bueno, ¿de qué la hago? ¿Cuál es la clásica que Neuquén?". Pregunté, averigüé y me dijeron que era cordero patagónico o también de trucha"

"No me animaba a hacerlas de trucha porque nunca manejé el pescado en una empanada, entonces hice el cordero", relató sobre el ingrediente principal que usó en dos categorías: la empanada neuquina y la patagónica de autor.

Para la versión de Neuquén, eligió el cordero tiernizado. "Lo puse a hervir con un caldito natural preparado por mí con diferentes verduras.Y después frité la cebollita, la hice como la hago en en Jujuy, pero sin papas, porque las jujeñas llevan papas", aclaró.

Para su apuesta patagónica de autor, cambió el cordero tiernizado por una versión braseada del mismo ingrediente. Y sumó una combinación más audaz: agregó frutos rojos de la zona reducidos con vino Malbec.

"Fue toda una aventura para mí hacer estas empanadas y bueno, no lo puedo creer que que al jurado le gustó y salir ganadora, Fue algo espectacular, increíble", dijo, aún asombrada por los resultados del campeonato.

Un futuro ligado a la tradición familiar

Mirta sigue atada a la gastronomía en su Jujuy natal. Ahora, tras innovar con recetas patagónicas, aseguró que va a sumar estos sabores a su negocio. "Estoy segura de que me las van a pedir", dijo sobre la repercusión que ya tuvo por parte de sus clientes habituales.

"Se le estaba diciendo a mi hija que me acompañó hasta acá, que vamos a tener que poner en la carta de nuestro negocio la empanada neuquina y la patagónica, aunque vamos a tener que hacerlo con cordero de allá", explicó.

Su propuesta incluirá también la empanada de Faimallá, la localidad tucumana a la que viajará en 2027 para representar a Neuquén en el campeonato nacional. "De paso practico para lo que me empesa el año que viene", aclaró.

Por ahora, no sabe cuáles son las reglas del concurso para saber qué tipo de receta puede proponer en esa instancia. Aunque su fuerte son las empanadas jujeñas que cocinó desde siempre, aclaró que está predispuesta a innovar de nuevo para representar a Neuquén y la Patagonia con puro orgullo.

Además de viaje a la competencia nacional, Mirta recibió un premio de 3 millones de pesos, que pretende volcar a un proyecto gastronómico que rinda honores a la provincia de Neuquén. Así, busca convertir este sorpresivo reconocimiento de Zapala en un vínculo más cercano entre los ingredientes patagónicos y una receta que mamó en Jujuy pero que ya es un sello identitario en todo el país.

Los ganadores de esta edición

La competencia tuvo un exigente trabajo del jurado, que evaluó a los participantes en las distintas categorías. Toconás fue quien acumuló la mayor cantidad de puntos y se quedó con el reconocimiento principal de esta tercera edición.

Por sus dos primeros puestos recibió $1,5 millones en cada categoría, lo que elevó su recompensa a $3 millones.

En Empanada Neuquina, el segundo lugar fue para Samuel Meliqueo y el tercero para María Raquel Cumian Coñoequir, ambos representantes de Zapala.

En Patagónica de Autor, el podio lo completaron Lidia Martínez, de Aluminé, y Tomás Adad, de Córdoba.

La categoría Empanada de Famaillá tuvo como ganador a Víctor Aráoz, de Tucumán. María Raquel Cumian Coñoequir obtuvo el segundo puesto y Tomás Adad quedó tercero.

Por último, en Empanada Federal, cuyo premio mayor era de $2,5 millones, la ganadora fue Cinthya Velásques, también de Tucumán. El segundo lugar fue para Tomás Adad y el tercero para la zapalina Cinthia Corradini.