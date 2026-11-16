Integrantes del Consejo Provincial pidieron al presidente del Justicialismo que convoque de manera urgente y presencial a los órganos partidarios para definir los pasos a seguir.

La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca.

Ante la proximidad de los plazos electorales, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén solicitaron formalmente al presidente del partido, Lucas Riquelme , que convoque de manera urgente y presencial a los órganos partidarios para definir los pasos a seguir de cara a las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027.

Mediante una nota presentada este lunes 16 de noviembre , los consejeros provinciales plantearon la necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos administrativos, técnicos y legales establecidos en la Carta Orgánica Partidaria , con el objetivo de garantizar la participación del justicialismo neuquino en el próximo proceso electoral.

La solicitud se fundamenta en los ajustados tiempos establecidos por el cronograma electoral, que fija dos fechas fundamentales: el 4 de diciembre para el reconocimiento de frentes y alianzas electorales y el 11 de diciembre para el cierre de listas de candidatos.

Piden definiciones

En este contexto, los dirigentes consideran indispensable que el Partido Justicialista avance con urgencia en las definiciones institucionales y políticas necesarias para afrontar el próximo desafío electoral.

En la presentación, los consejeros expresaron que es responsabilidad de las autoridades partidarias garantizar la participación del PJ en todas las categorías electorales, incluyendo gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, consejeros escolares, intendentes, concejales, comisiones municipales y comisiones de fomento.

El planteo busca que las decisiones se adopten a través de los órganos partidarios correspondientes, respetando la Carta Orgánica y garantizando los mecanismos institucionales de participación.

Lucas Riquelme fue elegido por sus pares como nuevo presidente del PJ neuquino en reemplazo de José Turco" Asaad.

La nota lleva las firmas de Anahí Valdez, Juan Domingo Linares, Jorge Cano, Ángela Ortiz, Sandra Luengo, Florencio Héctor Pérez, Miguel Lucero y Sergio Leiva, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén.

Disputa judicial

La justicia recordó en un fallo conocido hace dos semanas atrás, que sigue pendiente lo que ordenó el 2 de octubre y es que el partido debe reorganizar los organismos donde sus autoridades fueron dadas de baja como consecuencia de la pérdida de afiliación, y presentar una nueva nómina de autoridades con los corrimientos o reemplazos correspondientes, junto con las actas que lo respalden.

Esas bajas son el resultado de las expulsiones de afiliados que en las elecciones de 2023 compitieron por otras fuerzas, en contra de lo que establece la Carta Orgánica, un proceso que tuvo su capítulo en la Cámara Nacional Electoral a fines de septiembre.

Buena parte de ese grupo pertenece al sector de Asaad, intendente de Vista Alegre, alineado con el gobierno de Rolando Figueroa y con dirigentes que ocupan cargos en la gestión provincial.