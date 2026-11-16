La jornada se realizó en el parque lineal Unión de Mayo el 13 de noviembre, al cumplirse dos años y cuatro meses de la desaparición de la joven de Gran Neuquén.

A 2 años y 4 meses de su desaparición, realizaron un mural colectivo de 18 metros en el Parque de Unión de Mayo donde Luciana Muñoz solía compartir tardes con sus amigas. La obra destaca el rostro de la joven, el reclamo por su aparición con vida y la denuncia la trata de personas.

La jornada se realizó el viernes 13 de noviembre y tuvo como escenario un paredón de 18 metros de largo por tres de alto, frente al parque lineal del barrio. Durante todo el día distintas personas se acercaron para aportar su pincelada a una obra que no solo busca mantener presente la imagen de Luciana, sino también visibilizar la problemática de la trata de personas y la explotación sexual , una de las principales líneas de investigación de la causa en la Justicia Federal.

En paralelo durante la tarde hubo un escenario sobre la plaza donde se disfrutaron distintas expresiones artísticas como murga, batucada, cantantes con el apoyo de la Asociación de Teatristas Neuquinos, Teneas y de Aten Capital. El cierre contó con una proyección de imágenes del Tik Tok de Luciana con una canción que apunta a la responsabilidad estatal.

A diferencia de otras intervenciones que pueden trasladarse, este mural quedará fijo en el lugar. La iniciativa fue impulsada por Verónica Tortosa, artista y tatuadora que acompaña a la familia desde las primeras movilizaciones y que convocó al reconocido muralista Chelo Candia y a un conjunto de artistas para darle forma a la propuesta.

No es la primera vez que el arte sostiene la búsqueda. Cuando se cumplieron dos años de la desaparición, Verónica realizó un mural móvil sobre una madera con la imagen de Luciana en el río Limay que puede acompañar las distintas actividades y movilizaciones. Esta vez, la apuesta fue crear una marca permanente en uno de los espacios que forman parte de la historia cotidiana de la joven desaparecida.

"Queríamos reflejar la ausencia de Luciana a través del mural. Se cumplen dos años y cuatro meses y queríamos mostrar que somos un grupo enorme acompañando, aportar nuestra técnica y sumar más gente para que Luciana sea una imagen visible para todos los que pasan por acá", explicó Tortosa a LM Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

La artista destacó el compromiso de quienes se sumaron y la posibilidad de transformar el reclamo en una jornada atravesada por distintas expresiones culturales. "Llevó un tiempo, color, música, danza, poesía, acompañándolas siempre desde nuestro lugar de militancia", expresó hacia la familia.

Chelo Candia: "El mural también es una forma de comunicación frente a las injusticias"

Chelo Candia, comunicador social y muralista radicado en Fiske Menuco llegó a la propuesta con una extensa trayectoria en intervenciones vinculadas a reclamos sociales y causas de derechos humanos. En su recorrido figuran trabajos dedicados a Daniel Solano y Carlos Fuentealba.

El dibujante explicó que su participación tiene que ver con una concepción del arte como herramienta para comunicar y denunciar las injusticias. Luego de aceptar la invitación de Tortosa buscó conocer a la familia, su historia y también quién es Luciana. Así llegó a encontrarse con Lila Aguerre y Mirta Muñoz para conocer detalles de la vida de la joven.

"A Lila le interesaba que viniera a acompañar su lucha, por mi trayectoria de pintar murales que denuncien las injusticias que sufrimos a diario", relató. En la visita se encontró con una escena que le permitió dimensionar el vínculo de Luciana con la gran plaza de Unión de Mayo.

Sebastián Fariña Petersen

"Luciana venía acá enfrente a tomar mates. Vinimos a bosquejar y había chicas tomando mate. Cualquiera de ellas podría haber sido Luciana. Es importante pedir que aparezca desde ese lugar", reflexionó.

En este sentido, consideró que las familias que transforman el dolor por la ausencia de un ser querido en una lucha pública no solamente reclaman respuestas para su propio caso, sino que advierten sobre situaciones que pueden afectar a otras personas.

"Estamos peleando por Luciana, pero también estamos diciendo cuidado, que no vuelva a pasar. Al ponerlo públicamente en un mural, de alguna manera están ayudando a otros para que no les pase el tremendo dolor que están viviendo. Por eso hay que acompañar", sostuvo.

Sebastián Fariña Petersen

Candia también recordó que hizo una historieta para una campaña provincial contra la trata de personas y planteó la necesidad de que las políticas públicas acompañen los cambios que atraviesa Neuquén al calor de la explotación de hidrocarburos.

"El crecimiento que está teniendo Vaca Muerta no sé si es tan bueno como nos quieren hacer creer. El extractivismo tiene que ver con esto que estamos denunciando. Cuando se crece mucho, es una explosión que nos encuentra desprotegidos en el tema de la trata. La trata crece con el crecimiento económico y demográfico. Hay que exigirles a nuestros funcionarios que tomen cartas en el asunto, porque no todo es gran progreso económico", advirtió.

"Luciana tiene que volver con nosotros"

La finalización de la jornada tuvo uno de sus momentos más emotivos con las palabras de la abuela paterna y la mamá, Mirta Muñoz y Lila Aguerre. La abuela de la joven volvió a expresar su convicción de que Luciana está viva y reclamó que la búsqueda no se detenga.

"Luciana tiene que volver con nosotros. Sabemos que la tienen tapada. Quiero que todos peguemos un grito: Luciana está presente en nosotros todos los días", manifestó Mirta.

Lila, por su parte, agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la muraleada, aunque recordó que la ausencia de su hija sigue siendo el motivo que los convoca.

"Muchas gracias por todo, la verdad que no tengo palabras. Agradecerles por este acompañamiento y un abrazo a todos. No estamos todas, falta Luciana", expresó. Entre las que acompañaron estaba la mamá de Jesica Antelo, Mirna “Katy” Terraza y la mamá de Silvia Cabañares, Flavia Currumil.

La actividad también contó con la participación de Lidia Pedrosa, integrante de un colectivo que trabaja con la técnica del mosaiquismo y que estuvo a cargo de las letras de la consigna "Dónde está Luciana". El grupo ya había realizado intervenciones vinculadas a otras causas, como la de Carlos Fuentealba que espera ser emplazada en Arroyito, donde fue asesinado por la Policía.

Pedrosa cuestionó que, después de dos años y cuatro meses, todavía no haya respuestas sobre el paradero de la estudiante del CPEM 76. "No podemos concebir que una estudiante desaparezca y no se sepa nada. Hacemos responsable al Gobierno, que no está moviendo todo lo que tiene que mover para que aparezca con vida", sostuvo.

Facebook Asamblea por la Aparición de Luciana Muñoz Aguerre

También destacó el vínculo de Luciana con el barrio y la preocupación que persiste entre los vecinos. "Acá la conocen, la querían mucho, están todos preocupados. ¿Cómo puede ser que pasen dos años y cuatro meses? La Justicia se tiene que mover. Es toda una incertidumbre, es mucho dolor saber que no está. Luciana tenía tantos sueños, los tiene que cumplir, tiene que aparecer", expresó.

El reclamo también atraviesa a la comunidad educativa

Desde el CPEM 76, la desaparición de Luciana continúa siendo una preocupación que atraviesa a estudiantes y docentes. Nancy Cisterna Antilef explicó que durante todo el año trabajaron para sostener la memoria y el pedido de justicia, pero que la falta de novedades sobre la búsqueda genera angustia en la comunidad educativa.

Los estudiantes también se organizaron para producir videos, elaborar afiches y sumar a otros jóvenes al reclamo. "Estuvimos trabajando durante todo el año haciendo memoria, solicitando justicia. En la Semana de las Artes recibimos el poco trabajo de la Justicia, no tenemos novedades de cómo va la búsqueda, y eso duele al estudiantado", señaló Cisterna Antilef.

La docente contó que los estudiantes manifiestan su preocupación y el deseo de poder terminar sus estudios junto a Luciana. También planteó los interrogantes que genera una desaparición que se prolonga durante tanto tiempo y la responsabilidad de quienes deben garantizar su búsqueda.