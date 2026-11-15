Un centenar de estudiantes disputaron la final del campeonato neuquino de autos eléctricos

La competencia reunió a 22 escuderías de escuelas neuquinas y convocó a más de 115 estudiantes. En 2027 tendrá cuatro fechas en distintas localidades.

Fórmula Lanín: la EPET 10 se quedó con el primer puesto en una carrera de autos eléctricos en Centenario.

El talento, la creatividad y los conocimientos técnicos de estudiantes de distintos puntos de Neuquén se pusieron a prueba en una competencia que combinó educación, tecnología y automovilismo. La primera edición de Fórmula Lanín reunió a 22 equipos que presentaron autos eléctricos diseñados y construidos en las escuelas, en una jornada que tuvo como escenario el autódromo de Centenario.

La competencia se desarrolló en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén , donde la EPET 10 se consagró ganadora. El segundo puesto fue para la EPET 8, mientras que la EPEA 1 completó el podio en el tercer lugar.

La actividad contó con la participación de 115 estudiantes secundarios y más de 45 docentes, que acompañaron el trabajo de los equipos durante las distintas instancias del certamen. Los participantes debieron superar desafíos teóricos y pruebas de habilidad y rendimiento para demostrar las capacidades de los vehículos y los conocimientos adquiridos durante su construcción.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la jornada junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. Las autoridades recorrieron el circuito y observaron los desarrollos realizados por los estudiantes.

Autos eléctricos con identidad propia

Fórmula Lanín es una propuesta educativa que busca acercar a los estudiantes al diseño, la construcción y la puesta a prueba de vehículos eléctricos. La iniciativa combina conocimientos de distintas áreas de la formación técnica con el trabajo en equipo y la incorporación de tecnologías vinculadas con la movilidad sustentable.

Durante la actividad, Martínez destacó que el proyecto reúne la tradición automovilística de Neuquén con la innovación tecnológica y el compromiso ambiental. También planteó que la intención es convertir a las escuelas técnicas de la provincia en espacios de experimentación, donde los estudiantes puedan desarrollar soluciones y ponerlas a prueba.

La ministra valoró especialmente el compromiso de los participantes, que trabajaron durante largas jornadas, incluso fines de semana y feriados, para llegar con sus vehículos a la competencia.

En ese sentido, resaltó que cada equipo tuvo la posibilidad de imprimirle una identidad propia a su auto, desde el diseño de la carrocería hasta la elección de los colores y los auspiciantes. La propuesta, explicó, busca que los vehículos no sean solamente un desarrollo técnico, sino también una representación del trabajo y la creatividad de cada institución.

Otro de los aspectos destacados fue la integración de los equipos. El reglamento establece que deben estar conformados por varones y mujeres y que todos sus integrantes tienen que participar en las distintas tareas necesarias para desarrollar el proyecto.

Cómo se prepararon los equipos

Para construir los vehículos, las escuelas recibieron un kit homologado por la Federación Nacional de Automovilismo, que establece las características técnicas que deben cumplir los autos para participar de la categoría.

La competencia no se limitó a la velocidad. Los estudiantes tuvieron que demostrar sus conocimientos, resolver desafíos y poner a prueba el funcionamiento de sus desarrollos en diferentes instancias.

La convocatoria reunió a instituciones de numerosas localidades. Participaron las EPET 21 y 12 de San Martín de los Andes; la EPET 4 de Junín de los Andes; las EPET 11 y 15 de Zapala; la EPET 13 de Chos Malal; la EPET 10 de Plaza Huincul; la EPET 1 de Cutral Co; las EPET 16 y 24 de Rincón de los Sauces; las EPET 2 y 22 de Centenario; la EPEA 1 de Las Ovejas; las EPET 25 y 9 de Plottier y la EPET 18 de Senillosa.

Neuquén capital también tuvo una importante representación, con los equipos de las EPET 14, 20, 7, 8 y 6, además del Instituto Tecnológico del Comahue (ITC).

En 2027 habrá cuatro fechas en distintas regiones

Una de las principales novedades anunciadas durante la jornada fue la continuidad y ampliación del campeonato. Martínez adelantó que en 2027 Fórmula Lanín tendrá cuatro fechas distribuidas en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de darle un alcance más federal a la propuesta.

Además, se buscará ampliar la convocatoria para que puedan participar todas las escuelas secundarias, no solamente las que tienen orientación técnica. También se invitará a instituciones educativas de otras provincias limítrofes.

En cuanto a los escenarios deportivos, ya se encuentran homologados los circuitos de Centenario y Zapala para recibir las competencias. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, encabezada por Lucas Godoy, y el área de Gestión de Proyectos Educativos, a cargo de Oscar Martín.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Fundación YPF, la cooperativa CALF, Pan American Energy y Nippon Car, además de la colaboración de Hertz. También intervino la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, cuyo representante, el comisario deportivo José Luis Raimondo, supervisó los resultados junto al equipo del ministerio.

Con esta experiencia, Fórmula Lanín busca consolidarse como una propuesta que conecte la formación secundaria con la tecnología, la innovación y el automovilismo, y que permita a estudiantes de distintas localidades mostrar sus conocimientos en un circuito de competencia.