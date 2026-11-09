Más allá de los autos eléctricos , la autonomía se consolida como el principal factor de compra en Argentina, con modelos que superan los 800 kilómetros .

Este es el auto eléctrico con mayor autonomía en Argentina 2026: tiene dos motores y se destaca con 805 kilómetros

Desde hace poco más de un año, los autos eléctricos comenzaron a ganar terreno en e l mercado automotriz argentino , especialmente por el ingreso de marcas chinas libres de aranceles, lo que generó que rápidamente se ubiquen entre los más baratos del país. Sin embargo, el precio no lo es todo en este tipo de vehículos.

En ese sentido, uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un vehículo eléctrico es su autonomía , es decir, la distancia que puede recorrer con una carga completa de batería. Este dato resulta fundamental para quienes utilizan el auto diariamente en la ciudad, pero también para aquellos que necesitan realizar viajes más largos y quieren evitar las recargas frecuentes.

Dentro de las alternativas disponibles en Argentina, existen distintos modelos que se destacan por sus características particulares , tanto en autonomía como en materia de diseño, equipamiento, capacidad de batería y prestaciones. A continuación, los principales.

BMW iX3: hasta 805 kilómetros de autonomía

BMW iX3.

El BMW iX3 se destaca por ofrecer una autonomía declarada de hasta 805 kilómetros con una carga completa, según el ciclo WLTP. Se trata de la nueva generación del SUV eléctrico de la automotriz alemana, desarrollada sobre la plataforma Neue Klasse.

Este modelo incorpora dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 469 CV y un torque de 645 Nm. Cuenta con tracción integral y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,9 segundos, mientras que su velocidad máxima alcanza los 210 km/h.

Uno de sus principales avances está en la batería de 108,7 kWh de capacidad útil y en su arquitectura eléctrica de 800 voltios. Además, admite cargas rápidas de hasta 400 kW, lo que permite recuperar una cantidad importante de autonomía en pocos minutos. Recientemente presentado en el país, su valor es de 129.900 dólares.

Audi Q8 e-tron: hasta 600 kilómetros de autonomía

Audi Q8 e-tron.

El Audi Q8 e-tron es otra de las alternativas de alta gama que sobresalen por su capacidad para recorrer largas distancias. En su configuración Sportback, declara una autonomía de hasta 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Este SUV eléctrico combina dos motores, uno en cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 408 CV y un torque de 664 Nm. Gracias a esta configuración dispone de tracción integral quattro y puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,6 segundos.

Uno de sus elementos centrales es la batería de 114 kWh, que permite alcanzar una autonomía elevada sin resignar prestaciones. También admite carga rápida en corriente continua, una característica importante para quienes necesitan recuperar energía durante los viajes. Su precio se ubica en 233.850 dólares.

Volvo EX30: hasta 476 kilómetros de autonomía

Volvo EX30.

El Volvo EX30 se suma a esta lista con la posibilidad de elegir entre distintas versiones. La configuración Single Motor ofrece hasta 339 kilómetros de autonomía, mientras que la Single Motor Extended Range alcanza los 476 kilómetros.

A diferencia de otros modelos, se trata de un SUV compacto que prioriza las dimensiones reducidas, la eficiencia y la tecnología. Esta configuración utiliza una batería de 69 kWh nominales y un motor eléctrico trasero de 272 CV y 343 Nm de torque.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente a 180 km/h. Además, dispone de tracción trasera. Su valor varía y ronda entre los 40.500 y 64.900 dólares.

BYD Dolphin Mini GS, entre los autos eléctricos con mayor autonomía: hasta 380 kilómetros

BYD Dolphin Mini.

El BYD Dolphin Mini es uno de los modelos eléctricos que logró mayor presencia en el mercado argentino. Se trata de un vehículo compacto, pensado principalmente para los desplazamientos urbanos, aunque su versión GS ofrece una autonomía que también permite realizar trayectos interurbanos.

Esta variante cuenta con una batería Blade de BYD de 43,2 kWh de capacidad, que le permite alcanzar una autonomía declarada de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo NEDC. De esta manera, se ubica entre los modelos de mayor alcance del mercado argentino.

En cuanto a su motorización, incorpora un propulsor eléctrico delantero que desarrolla una potencia máxima de 65 kW, equivalente a unos 88 CV, y un torque de 175 Nm. Su velocidad máxima declarada es de 150 kilómetros por hora y dispone de cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Económico y Nieve. Su precio de lista en octubre 2026 es de 24.990 dólares, equivalente a unos $37.490.000.

BYD Yuan Pro: un SUV eléctrico con 380 kilómetros de autonomía

BYD Yuan Pro. BYD

Otra de las alternativas que sobresalen por su autonomía es el BYD Yuan Pro. A diferencia del Dolphin Mini, este modelo pertenece al segmento de los SUV compactos y ofrece mayores dimensiones, una posición de manejo más elevada y un habitáculo pensado para quienes necesitan más espacio.

El Yuan Pro declara una autonomía de 380 kilómetros con una carga completa, según el ciclo de homologación NEDC. Para conseguir ese rendimiento utiliza una batería Blade de 45,12 kWh, una de las características centrales de su sistema de propulsión.

Su motor eléctrico entrega una potencia máxima de 130 kW, equivalente a aproximadamente 174 CV, y un torque de 290 Nm. Cuenta con tracción delantera y transmisión automática de una sola velocidad, una configuración habitual en los vehículos eléctricos. Este modelo viene en dos versiones:

BYD Yuan Pro GL : a 30.990 dólares

: a 30.990 dólares BYD Yuan Pro GS: a 31.990 dólares

Chevrolet Spark EUV: 360 kilómetros de autonomía y formato urbano

Chevrolet Spark EUV.

El Chevrolet Spark EUV es otra de las propuestas que forman parte de la oferta de vehículos eléctricos en Argentina. Este modelo recupera el nombre Spark, aunque presenta una carrocería diferente, con un diseño de líneas cuadradas y una estética que combina elementos de un SUV con las dimensiones de un vehículo urbano.

Su autonomía declarada alcanza los 360 kilómetros con una carga completa, según el ciclo NEDC. Para ello utiliza una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) con una capacidad de 42 kWh.

En cuanto a su mecánica, dispone de un motor eléctrico ubicado en el eje delantero, que desarrolla 75 kW de potencia, equivalentes a 102 CV, y un torque máximo de 180 Nm. Su velocidad máxima es de 150 kilómetros por hora y utiliza una transmisión automática de una sola velocidad. Su valor ronda los $37.149.900, con opciones de financiación con tasa 0% a 12 meses.