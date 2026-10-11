Neuquén se prepara para sumar monopatines eléctricos de uso público.

Estarán en las veredas del centro y se podrán desbloquear a través de una aplicación. Paso a paso, cómo utilizarlos.

A partir de la consolidación del sistema SiBici , que ofrece alquiler de bicicletas eléctricas públicas en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad de Neuquén dará un paso más en materia de movilidad urbana con la incorporación de monopatines eléctricos . La capital sumará 100 vehículos de este tipo que estarán estacionados en las veredas y podrán desbloquearse para su uso por la zona del centro.

La coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, dio detalles sobre la iniciativa, que busca brindar opciones recreativas para los vecinos de la ciudad y los turistas que visiten la zona. El plan comenzará con una prueba piloto de 30 monopatines y crecerá de manera progresiva hasta llegar a las cien unidades.

En diálogo con LM Neuquén , la funcionaria explicó que este lunes se celebró el acto de apertura de la licitación y que ya hay una empresa que se presentó para un contrato que incluye la compra de los 100 monopatines, la gestión del mantenimiento posterior y el desarrollo de una aplicación para que los usuarios puedan registrarse, pagar y usar estos vehículos.

"La aplicación va a controlar el uso, que estará permitido en un radio predeterminado. Si salís de ese cuadrante, que en este caso será la zona centro, el monopatín se traba y ya no se puede mover", dijo Rueda Cáceres en relación a una metodología que se utiliza en otras ciudades del mundo, como Rio de Janeiro, en Brasil.

Donde no haya ciclovía, los monopatines deberán ir por la derecha.

El sistema, al igual que SiBici, incluye el rastreo satelital de las unidades. De esta forma, cada monopatín estará vigilado por GPS para evitar robos o actos de vandalismo. "Si alguien lo levanta y lo saca de ese cuadrante, eso se va a reportar a la policía y ahí comienza un trabajo de recuperación", detalló.

Aunque los posibles robos o daños a los vehículos son el principal cuestionamiento al desarrollo de esta modalidad, Rueda Cáceres explicó que el trabajo de concientización y las alertas de su monitoreo por GPS terminaron por reducir los episodios delictivos.

"En los primeros tres meses fue muy complejo pero ahora se estabilizó. No podemos decir que el vandalismo haya bajado a cero pero hubo mucha disuasión cuando se difundió que la Policía los monitoreaba con GPS", explicó.

Desde la Municipalidad esperan que algo similar ocurra con los monopatines. Por eso, pretenden comenzar con un período de adaptación que incluirá la disposición de 30 monopatines por las calles de Neuquén. En ese lapso, buscan difundir su uso y ajustar el sistema de seguridad para evitar que los vehículos se dañen o desaparezcan. Luego, la ciudad se poblará con más.

Paso a paso, cómo se usan los monopatines eléctricos públicos

A diferencia del sistema SiBici, que tiene cinco estaciones repartidas por la ciudad con sus bicicletas ancladas, los monopatines no tendrán una localización específica ni sistemas de anclaje.

Si bien el proyecto aún está en etapa de licitación y no se ajustaron los detalles por parte de la empresa que finalmente resulte adjudicada, se espera que el sistema incluya una aplicación en la que el usuario deberá registrarse y donde podrá localizar el monopatín más cercano.

Al dar con el vehículo, deberá escanear un código QR que será visible en cada monopatín y así desbloquearlo para su uso mediante el pago de una tarifa. Cuando se acabe el tiempo facturado o el usuario salga del cuadrante permitido, el vehículo se bloqueará y ya no podrá moverse.

Sebastián Fariña Petersen

Desde la Municipalidad de Neuquén recordaron que su uso sólo está permitido para los mayores de 16 años, tal como lo establece la ordenanza actual. Por eso, el sistema de registro exigirá presentar una licencia de conducir o los datos de Mi Primera Licencia, para los adolescentes de 17 y 18 años que aún no tienen el carnet para mayores de edad.

Rueda Cáceres aclaró que la ordenanza exige el uso de casco y chaleco reflectivo para evitar accidentes. Aunque el sistema no provee los cascos, se aconsejó a los usuarios que lleven sus propios elementos de protección a la hora de alquilar un monopatín público.

Por otro lado, se recordó que la ordenanza establece que los conductores de monopatines deben circular por bicisendas o ciclovías. En las calles que no cuentan con carriles exclusivos para bicicletas, podrán circular por la calle, siempre del lado derecho y respetan las normas de tránsito vigentes.

El uso de vehículos eléctricos crece en Neuquén.

Con respecto al estacionamiento de los monopatines, la metodología difiere del sistema de SiBici. En lugar de buscar una BiciEstación -como las cinco que ya funcionan en la ciudad- los usuarios podrán bloquear su monopatín y dejarlo apoyado sobre la vereda, sin necesidad de anclarlo en un punto específico.

Los primeros llegarán para el verano

Rueda Cáceres explicó que, tras la firma del contrato, la empresa proveedora tendrá 60 días para desarrollar la aplicación y disponer de los primeros 30 monopatines en las calles de Neuquén. De este modo, se espera que para la temporada de verano se vean las primeras unidades en circulación.

En diálogo con LM Neuquén, la funcionaria explicó que el sistema busca complementar el éxito del programa SiBici, que ya tiene 21 mil usuarios registrados y un uso cotidiano basado, en gran medida, en las alternativas recreativas.

"Las estaciones más utilizadas son las del Río Grande, en calle Democracia, y la del Parque Central, pero ahora está ganando mucho protagonismo la del Parque Norte", dijo y agregó que el uso más intenso se da por la tarde y en las jornadas soleadas o sin viento, aunque también se nota la presencia de usuarios que lo eligen como medio de transporte.

"Aunque en menor medida, notamos que hay gente que las retira a las 7 de la mañana en la ETON y las deja en el Parque Central, ese es un uso más laboral", aclaró.

Tras la última actualización tarifaria, las bicicletas eléctricas se alquilan por un valor que ronda los 1085 pesos por hora, con precios diferenciales para residentes neuquinos. Por eso, se espera que los monopatines tengan un valor sólo un poco por encima de esas tarifas.