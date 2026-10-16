Tesla Roadster: el deportivo eléctrico que vuela y acelera en menos de un segundo

El Tesla Roadster desarrollado con tecnología de Elon Musk promete superar los 370 km/h y planea su producción para el año 2028.

Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster , un vehículo que incorpora propulsores desarrollados con tecnología de Elon Musk , permitiéndole elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas en centros de prueba especializados.

La demostración en un centro de pruebas de SpaceX en Texas mostró al auto circulando boca abajo por una rampa mediante un sistema de succión, girando en el aire y aterrizando con la ayuda de propulsores integrados.

Elon Musk afirmó que el vehículo podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, y que su velocidad máxima superará los 370 km/h. La producción está prevista para 2028.

Características del deportivo eléctrico de Elon Musk

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, de dos plazas, acelerará de 0 a 100 km/h en menos de 1,6 segundos con un sistema de succión para mayor adherencia. La versión Thrust incorporará propulsores traseros para una aceleración menor a 0,9 segundos.

La variante Rocket, de una sola plaza, se presenta como un "sistema de vuelo completo", capaz de despegar y maniobrar en el aire, alcanzando casi 100 km/h en menos de 0,59 segundos. Este modelo utiliza aire comprimido a alta presión en lugar de combustible convencional para sus propulsores, tecnología similar a la empleada en algunos cohetes de SpaceX.

Lanzamiento postergado y su rol en la estrategia de SpaceX

El proyecto del Roadster acumula casi nueve años de retrasos, habiendo sido presentado inicialmente en 2017 con la promesa de comercialización para 2020. Musk reconoció que el auto no está necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por calles públicas.

A pesar de las postergaciones y un enfoque actual de Tesla en vehículos autónomos y robótica, el nuevo Roadster busca posicionarse como una vitrina tecnológica de la compañía, reforzando su imagen de innovación en el segmento de lujo. Se estima una producción anual de alrededor de 2.000 unidades, con precios que aún no han sido definidos.