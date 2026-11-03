El 0km más barato de Argentina, 100% eléctrico y por U$S17.900: cuáles son las características del auto JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3 , modelo importado desde China, encabeza el ranking de los autos 0km más baratos de la Argentina . ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Características del auto JMEV Easy 3: es el 0km más barato de Argentina, 100% eléctrico y se consigue a U$S17.900

El JMEV Easy 3 , el auto eléctrico más económico que además aparece en la cima del ranking como el 0km más barato de la Argentina en octubre de 2026 , es un modelo compacto pensado principalmente para los desplazamientos urbanos, donde las dimensiones reducidas y la facilidad de maniobra son especialmente valoradas.

A nivel mundial, y como producto de la preocupación que genera el uso de hidrocarburos en los autos, con el consecuente daño al medio ambiente, se incrementó el interés por el auto eléctrico . En la Argentina, y aunque los precios de los autos eléctricos superan en muchos casos a los de modelos equivalentes con motor naftero, existen opciones por debajo de los USD 20.000. Y una de ellas es el JMEV Easy 3 , cuyo precio actual de mercado es de U$S17.900.

El modelo JMEV Easy 3 , importado desde China, presenta dimensiones compactas, mecánica 100% eléctrica y un nivel de equipamiento llamativo dentro de su rango de valor. En octubre de 2026 , su precio de mercado es de 17.900 dólares y aparece en la cima de los autos 0km más baratos que se pueden conseguir en la Argentina .

El JMEV Easy 3, el auto eléctrico más económico que aparece en la cima del ranking como el más barato de la Argentina en octubre de 2026.

Entre sus aspectos más destacados, el JMEV Easy 3 ofrece las siguientes características:

Autonomía de hasta 330 kilómetros.

Pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cámara de visión 360 grados y diferentes elementos de confort.

Motor eléctrico que desarrolla 68 CV y 125 Nm de torque. La energía es provista por una batería de 30,24 kWh.

Admite corriente alterna y continua, con conector CCS2.

Mide 3,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,39 metros.

Freno de estacionamiento eléctrico y función Auto Hold.

En materia de seguridad, incluye dos airbags, control electrónico de estabilidad y sistema antibloqueo de frenos.

En relación al valor del JMEV Easy 3 -mencionado más arriba- es importante considerar que los precios informados en dólares pueden variar según la cotización utilizada por cada importador, los gastos de patentamiento, el concesionario, la disponibilidad de unidades y las condiciones comerciales vigentes.

A raíz de ello, los expertos en la materia recomiendan que antes de concretar una compra resulta necesario chequear algunos aspectos fundamentales de cada modelo como ser la autonomía, el tipo de cargador, el tiempo de recarga, la garantía de la batería y la disponibilidad de servicio posventa. Estos factores pueden resultar tan determinantes como el precio inicial al momento de elegir un auto eléctrico.

El JMEV Easy 3 cuenta con una autonomía de hasta 330 kilómetros. JMEV

¿Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina en octubre de 2026?

Los diez autos 0km más baratos de la Argentina en octubre de 2026 son los siguientes: