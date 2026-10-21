Consultar una tabla que incluye las secuencias de letras y números de las patentes de los autos permite conocer la antigüedad de un vehículo .

Cómo identificar el año de un vehículo a través de su patente con solo mirar las letras

Cada chapa patente que se entrega puede contar la historia de un auto . ¿Cómo se puede identificar el año de un vehículo a través de su patente ?

Desde 2016, en la Argentina se utilizan patentes en los autos con dos letras, tres números y dos letras. Todos los vehículos cero kilómetro vendidos a partir de esa fecha tienen esa patente . Este sistema permite registrar unas 450 millones de combinaciones y garantiza una vigencia a largo plazo.

Las actuales patentes de los vehículos , que combinan dos letras, tres números y otras dos letras más, posibilitan identificar el año de antigüedad de un auto .

Las placas actuales comenzaron con AA 000 AA en abril de 2016, y la secuencia se fue desarrollando a medida que se fueron patentando nuevas unidades a lo largo del tiempo hasta llegar a las actuales.

Este es el listado completo del año del auto según cada patente. La última actualización tuvo lugar en noviembre de 2024, con la combinación AH:

Enero 2024 = AG-450-AA.

Octubre de 2023 = AG-300-AA.

Mayo de 2023 = AG-000-AA.

Enero de 2023 = AF-770-AA.

Octubre de 2022 = AF-600-AA.

Agosto de 2021 = AF-000-AA.

Enero de 2021 = AE-600-AA.

Enero de 2020 = AE-100-AA.

Octubre de 2019 = AE-000-AA.

Enero de 2019 = AD-400-AA.

Julio de 2018 = AD-000-AA.

Enero de 2018 = AC-200-AA.

Noviembre de 2017 = AC-000-AA.

Febrero de 2017 = AB-000-AA.

Enero de 2017 = AA-900-AA.

Abril de 2016 = AA-000-AA.

Entre 1994 y 2016, en la Argentina se reemplazó el anterior modelo de patentes mediante la implementación de un sistema consistente de tres letras y tres números identificatorios, donde las letras no indican a ninguna provincia en particular ni tienen otro significado alguno, limitándose a una simple combinación de ellas.

Antes de 1994, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) diseñó un formato de chapas patentes que consistían en una letra y seis dígitos numéricos impresos de color blanco en relieve sobre un fondo negro, y todo su contenido estaba enmarcado por un fino recuadro pintado de blanco también en relieve. La letra identificaba a la provincia o distrito de radicación del automotor, en tanto que los números eran generados consecutivamente, aunque zonalizados de acuerdo al registro que correspondía.

Las actuales patentes de los vehículos, que combinan dos letras, tres números y otras dos letras más, posibilitan identificar el año de antigüedad de un auto.

¿Qué es el impuesto a la patente y cómo saber si un auto registra deuda de patente?

El valor del impuesto a la patente -también denominado Impuesto Automotor o Patentes sobre Vehículos- se determina principalmente a partir de la valuación fiscal del vehículo y de las reglas establecidas por la jurisdicción donde se encuentra radicado.

Para verificar si un auto registra deuda de patente, se deberá ingresar al organismo gubernamental correspondiente a la jurisdicción en dónde se encuentre radicado el vehículo. Luego, el siguiente paso será el de constatar –de manera online, presencial o telefónica- si el vehículo registra deuda pendiente ante el organismo en cuestión.

Si el vehículo estuviese registrado en Buenos Aires, es importante saber que existen dos entes: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), para los vehículos registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el otro la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) para el caso de aquellos inscriptos en la Provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Neuquén, por ejemplo, para averiguar sobre trámites o deudas de patente automotor (el titular) debe contactarse con la Municipalidad de Neuquén a través de la dirección www.muninqn.gob.ar, contactarse telefónicamente al (0299) 449-1200 ó 0800-222-6864; o bien ingresar a www.neuquen.gob.ar, donde encontrará el link “Municipalidades” para contactarse a través de esta vía sólo con los municipios que cuentan con este servicio.