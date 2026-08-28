Cuánto cuesta mantener un auto usado en Argentina en 2026: el calculo que incluye combustible, patente, seguro y mantenimiento

Más allá de su tamaño y uso, cada vehículo tiene gastos fijos como combustible, patente y seguro. Los montos en agosto 2026.

Más allá de la comodidad que representa, contar con un auto usado también significa afrontar gastos fijos todos los meses. Si se tienen en cuenta variables como patente , seguro , combustible y mantenimiento , que suelen aumentar constantemente, el golpe al bolsillo puede ser más que importante, incluso comprometiendo el presupuesto familiar.

Claro está que los gastos dependerán de distintos factores , como el tamaño del vehículo, la antigüedad, la cantidad de kilómetros recorridos y la zona por donde circula. Con todos estos elementos, el mantenimiento de un auto mediano requiere entre $450.000 y $650.000 por mes. En modelos más caros, como autos premium o camionetas 4x4, el gasto puede superar los $800.000 mensuales, mientras que en autos chicos y con poco uso se puede reducir a unos $350.000.

El contexto también impacta de lleno en el mantenimiento de un auto. Con la inflación aún alta y el conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo , el combustible se convirtió en el mayor gasto de los conductores particulares. En las estaciones de YPF , por ejemplo, los precios muestran a la nafta Súper en torno a los $$2.048 por litro, mientras que la Infinia (línea premium) alcanza los $$2.258.

El combustible representa el mayor gasto mensual. Claudio Espinoza

En cuanto al gas, el GNC se comercializa cerca de los $720 por metro cúbico. Para el segmento diésel, la Infinia Diesel ronda los $2.450 por litro, y el Diesel 500 se ubica aproximadamente en $2.273. tomando estos valores, el gasto mensual ronda entre $120.000 y $180.000 solo en nafta, aunque varía según el uso.

Patente y seguro, otros gastos obligatorios

Contar con la patente al día es un requisito obligatorio para circular por las calles. Su monto no es fijo, sino que dependerá del valor fiscal del vehículo y de la jurisdicción donde esté radicado. En la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias, ronda entre el 1% y el 4,5% del valor fiscal del auto. Para distribuir mejor la carga fiscal, muchas jurisdicciones cuentan con esquemas que, entre los beneficios, permiten el cobro en diez cuotas mensuales. Otras, como CABA, ofrecen descuentos de hasta 10% por el pago anual o la adhesión al débito automático.

Si se toma un auto mediano o de gama media, cuyo valor fiscal se ubica entre los $25 y $35 millones, la aplicación de las alícuotas vigentes arroja un impuesto anual cercano a $1.000.000. Y si ese importe se prorratea a lo largo del año, la patente representa un costo mensual equivalente de entre $80.000 y más de $100.000, aunque el pago efectivo se realice en cuotas bimestrales o anuales, según cada jurisdicción.

La patente, otro de los gastos fijos de los autos.

El seguro, por su lado, es otro requisito ineludible. Si bien existe un seguro obligatorio de responsabilidad civil (para cubrir daños a terceros), muchos propietarios contratan coberturas más amplias que los protegen contra robo, incendio, daños propios y hasta con cobertura para viajes. En promedio, una políza completa para un auto estándar puede costar entre $80.000 y $150.000 por mes, aunque esa cifra varía según la compañía, el modelo de auto y la cobertura contratada.

Los otros gastos de un auto usado a tener en cuenta

Además de los costos de las obligaciones, existen otros factores que suman un monto mensual considerable, como estacionamiento/cochera, mantenimiento y peajes. Cada mes, se llevan estas sumas aproximadas:

Service y mantenimiento: entre $40.000 y $70.000

entre $40.000 y $70.000 Neumáticos : prorrateado, entre $20.000 y $40.000

: prorrateado, entre $20.000 y $40.000 Estacionamiento y peajes : entre $20.000 y $40.000

: entre $20.000 y $40.000 Lavado: en el caso del servicio de limpieza, el costo por 2 lavados base (incluye lavado de carrocería y aspirado del interior del vehículo) se estima entre $20.000 y $30.000

En un auto mediano, el mantenimiento ronda entre $450.000 y $650.000 por mes.

Para muchos argentinos, el gasto total de mantener un auto en 2026 puede equivaler a una porción significativa de un salario promedio. Por ello, más allá del desembolso inicial para comprar un vehículo, es importante establecer si se podrá mantener el costo mensual y si se acomoda con el presupuesto familiar.