El mercado ofrece distintas opciones para adquirir un auto usado por menos de $15 millones en agosto de 2026 en la Argentina .

Autos usados en Argentina: los 10 modelos que se consiguen por menos de $15 millones en agosto 2026

A la hora de comprar un auto usado , es importante realizar un chequeo completo del vehículo para verificar si tiene algún detalle y que además mantenga la línea de fábrica. Asimismo, el funcionamiento y el nivel de los líquidos del motor son indispensables así como también lo es la estética exterior. Y lo cierto es que, en la actualidad, el mercado ofrece distintas opciones para adquirir un auto usado por menos de $15 millones en agosto de 2026 en la Argentina .

Otro ítem clave para considerar al momento de adquirir un auto usado es el de conocer su kilometraje, puesto que la cantidad de kilómetros recorridos puede aumentar o disminuir el valor de un automóvil .

Es bueno cerciorarse de que el kilometraje no haya sido adulterado. Además, tras realizarle el chequeo mecánico correspondiente, es recomendable conducir el vehículo , para de ese modo conocer las verdaderas condiciones del auto usado .

Otro ítem clave para considerar al momento de adquirir un auto usado es el de conocer el kilometraje.

Los 10 modelos de autos usados para comprar por menos de $15 millones

En agosto de 2026, se pueden comprar los siguientes modelos de autos usados en la Argentina por menos de $15 millones:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.449.000.

$7.449.000. Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.541.000.

$7.541.000. Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $9.259.000.

$9.259.000. Renault Sandero 5p 1.6: $9.576.000.

$9.576.000. Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $9.598.000.

$9.598.000. Volkswagen Up! 3p 1.0 Take: $9.752.000.

$9.752.000. Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000.

$9.855.000. Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000.

$10.329.000. Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.387.000.

$10.387.000. Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000.

Un aspecto importante a destacar es que estas unidades son todos modelos del año 2015. Y, lógicamente, estos valores son orientativos y pueden variar según estado, kilometraje, mantenimiento y región.

Así está el mercado de la venta de autos usados en la Argentina en 2026

Según detalló la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en julio de 2026 se registraron 156.810 transferencias de vehículos usados, cifra que significó una caída del 12,57% interanual frente a las 179.363 unidades comercializadas en el mismo mes de 2025.

Alejandro Lamas -secretario de la CCA- analizó que “existe una reticencia de los vendedores particulares a ajustar los precios a la nueva realidad. La oferta de 0 km con bonificaciones agresivas obliga a un reacomodamiento del valor de los usados”.

La Cámara del Comercio Automotor publicó el siguiente ranking con la venta de autos usados en la Argentina en julio de 2026:

WV Gol y Trend: 8.276.

Toyota Hilux: 5.485.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.174.

VW Amarok: 3.768.

Ford Ranger: 3.722.

Peugeot 208: 3.192.

Ford EcoSport: 2.955.

Toyota Corolla: 2.880.

Ford Ka: 2.774.

Fiat Palio: 2.687.

En agosto de 2026, se pueden comprar al menos 10 modelos de autos usados en la Argentina por menos de $15 millones. Freepik

Los factores más importantes que se deben considerar para comprar un auto usado