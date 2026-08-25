Atención conductores: cuánto sale transferir un auto en 2026 y la lista de costos que hay que tener en cuenta

Mediante un sencillo mecanismo, es posible conocer de antemano cuánto se deberá pagar por la transferencia de un auto.
Se introdujo una modificación importante a la hora de realizar la transferencia de un vehículo: ya no es un requisito presentar el libre deuda de patente. De esa manera, el comprador como el vendedor podrán resolver las deudas pendientes que registre el auto de manera individual, sin que esto interfiera en el trámite de transferencia. A través de un sencillo mecanismo, es posible conocer de antemano cuánto se deberá pagar por la transferencia de un auto.
Para vender un auto usado, se deberá poseer la documentación básica del vehículo, que incluye el título del vehículo y la cédula verde, entre otros. Lo cierto es que el costo de la transferencia de un auto usado puede variar de acuerdo a determinadas circunstancias.
Este es el monto que se paga por la transferencia de un auto
El monto que se paga por la transferencia de un auto varía de acuerdo a la valuación fiscal del vehículo. Para el caso de los automóviles de fabricación nacional, el arancel equivale al 1% del valor fiscal, mientras que para los vehículos importados este importe asciende al 2%.
Cabe recordar que el costo de la transferencia de un auto suele correr a cargo del comprador.
Para estimar el costo de la transferencia de un auto, se puede ingresar al simulador de costos que brinda la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) mediante el enlace https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/estimador
El trámite de la transferencia de un auto puede completarse en el día con la documentación correcta. La entrega del título y cédula nuevos puede demorar entre 15 y 30 días hábiles. A su vez, el Legajo Único Digital (LUD) permite acceso electrónico a los documentos.
A los porcentajes arancelarios mencionados más arriba, se les deben agregar diversos conceptos administrativos e impositivos, como ser el impuesto de sellos, que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires alcanza el 3%, el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria. Es importante subrayar que, como cada jurisdicción posee su propia normativa tributaria, el costo definitivo puede variar aun cuando se trate de vehículos de características similares.
¿Qué documentación deberá adjuntarse para efectuar el trámite en una transferencia de un auto?
Según el sitio oficial de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la documentación que deberá adjuntarse para efectuar el trámite en una transferencia de un auto es la siguiente:
- Solicitud tipo 08, firmada y certificada por la parte vendedora (si el vendedor es casado deberá firmar y certificar su cónyuge).
- Título del Automotor (en el caso de extravío deberá dejar constancia en observaciones de la ST. 08).
- Cédula de identificación y cédulas azules si las hubiese (en el caso de extravío deberá dejar constancia en observaciones de la ST. 08).
- DNI del comprador original y fotocopias.
- Acreditar CUIT, CUIL o CDI del adquirente.
- Verificación policial (tiene una validez de 150 días hábiles).
- La declaración jurada de Licitud de fondos de la UIF si el valor del automotor es mayor a 92.663.642 pesos. También debe acompañar documentación respaldatoria según el art. 5º de la Disp. D.N. Nº 197/11, modificado por la Disp. D.N. Nº293/12 y la Disp. D.N. Nº 104/13 del 14/03/2013.
- Formulario 13 (informe a rentas del cambio de titularidad).
- Formulario 13I (informe de infracciones, este es de uso exclusivo de los registros y acompañan la presentación).
- Formulario 13 de sellado.
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