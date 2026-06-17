Cuánto cuesta tu auto usado en junio 2026: los modelos más vendidos y sus precios

La venta de vehículos de segunda mano volvió a caer el último mes. Los modelos más vendidos y sus precios en junio 2026 .

El patentamiento de autos usados volvió a mostrar un retroceso por segundo mes seguido. En mayo, se concretaron 144.050 transferencias de vehículos de segunda mano, una caída de 7% frente a 154.792 operaciones de abril, según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) . La comparación interanual es idéntica, ya que en mayo de 2025 se registraron 154.830 transferencias.

En el acumulado anual , el segmento de usados totaliza 736.136 unidades vendidas, cifra que implica una baja del 5% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 775.213 operaciones.

A la hora de analizar los modelos usados más comercializados , predominan vehículos con extensa presencia en el mercado o aquellos que continúan en producción. El Volkswagen Gol sigue liderando el ránking, con 7.655 unidades transferidas en mayo. La Toyota Hilux se posicionó en segundo lugar con 5.674 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic con 3.954.

Autos Usados Volkswagen, Toyota y Chevrolet, las marcas con los tres modelos de usados más vendidos.

El top ten de los autos usados más vendidos de mayo 2026:

WV Gol y Trend: 7.655 unidades

Toyota Hilux: 5.674 unidades

Chevrolet Corsa y Classic: 3.954 unidades

Ford Ranger: 3.791 unidades

VW Amarok: 3.529 unidades

Peugeot 208: 3.201 unidades

Ford EcoSport: 2.796 unidades

Toyota Corolla: 2.731 unidades

Ford Ka: 2.593 unidades

Fiat Palio: 2.568 unidades

Cuánto cuestan los 10 modelos de autos usados más vendidos

En cuanto a los precios, cada modelo se encuentra disponible en diversas versiones, con valores que difieren según el año de fabricación, el nivel de equipamiento y la motorización. Las opciones más accesibles suelen corresponder a unidades de años anteriores, mientras que las versiones más recientes o con mayor equipamiento presentan precios más elevados.

Los valores de los 10 autos usados más vendidos del último mes:

Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.696.000

Toyota Hilux TDi 4X2 DX 6MT 2020: $23.650.000

Chevrolet Classic 2016: $8.859.000

Ford Ranger Nafta XL 4X2 5MT 2020: $20.266.00

Volkswagen Amarok TDi 140CV 4X2 Trend 2020: $20.103.000

Peugeot 208 1,2 LIKE 2020: $15.375.000

Ford EcoSport 5P 1,5 S 2020: $19.425.000

Toyota Corolla 2,0 XLI MT 2020: $21.626.000

Ford Ka 1,5 12V S 2020: $13.364.000

Fiat Palio 1,4 Active 2018: $11.751.000

autos usados Entre los modelos usados, los precios van desde $13 millones hasta más de $23 millones.

La venta de 0 KM, también en picada

Pese a promociones, baja de precios y ofertas de financiamiento, la venta de 0 KM registró en mayo su peor mes del año. De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), la caída interanual del quinto mes del año fue del 25,6% ya que apenas se patentaron 41.921 unidades nuevas en total, contra 56.319 de 2025, entre automóviles de uso particular, y vehículos comerciales livianos y pesados.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos. En la comparación con abril, las ventas también fueron menores en un 12,2%. Con los niveles actuales de patentamientos, la predicción de 650.000 unidades anuales cada vez está más lejos.

"El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva", señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Concesionario de Autos La venta de 0 KM también cayó con fuerza el último mes.

Los modelos de 0 KM más vendidos en mayo

El Top 10 de vehículos 0 KM más patentados en el país quedó conformado de la siguiente manera: