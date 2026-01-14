Llega una nueva automotriz a la Argentina y ya se pueden conocer sus autos

Leapmotor C10 , uno de los modelos de origen chino que llegan de la mano de Stellantis.

La avanzada de marcas chinas en el mercado local suma un nuevo capítulo: Leapmotor desembarca en la Argentina de la mano de Stellantis y ya empezó a mostrarse ante el público con los primeros modelos que planea vender acá. La escena elegida no es casual: temporada alta y Costa Atlántica, un lugar donde el público va a mirar autos, comparar y preguntar “qué viene” para 2026.

Leapmotor busca instalarse con una promesa clara: SUV con tecnología “de transición”, pensada para quienes quieren dar el salto sin depender al 100% de la red de carga. Por eso, el eje de la presentación no fue solo el diseño, sino el tipo de mecánica.

El desembarco también refuerza una estrategia que Stellantis viene consolidando: ampliar su presencia en nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, capitalizar el interés creciente por modelos electrificados. La clave, en este caso, es que la marca china no llega sola ni improvisada, sino respaldada por la estructura regional de un grupo con peso en la Argentina.

La primera aparición pública se dio en el Summer Car Show de Cariló, con un stand propio y dos SUV como carta de presentación. La marca apunta a segmentos donde el cliente argentino ya mira con atención: los medianos y compactos, pero con un diferencial fuerte en la autonomía.

Leapmotor y Stellantis: dos SUV y una tecnología pensada para Argentina

La llegada de Leapmotor a la Argentina está directamente ligada a su alianza con Stellantis, que tomó el control de las operaciones internacionales de la marca fuera de China a través de Leapmotor International.

Los modelos que ya se muestran son dos SUV: C10 y B10. El Leapmotor C10 se posiciona como un SUV del segmento D, con un enfoque más familiar y de mayor tamaño, mientras que el Leapmotor B10 apunta al segmento C, con una propuesta más urbana y versátil.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

El punto fuerte del anuncio es el sistema REEV (Range Extender Electric Vehicle), una arquitectura que propone conducción eléctrica con el respaldo de un motor a combustión que funciona como generador para recargar la batería cuando hace falta. Dicho simple: el auto se mueve con electricidad, pero no queda “atado” a enchufes en todo momento, algo que en la Argentina todavía pesa por la escasa infraestructura de carga disponible.

Así la marca busca resolver el dilema local de la electrificación: sumar tecnología y eficiencia sin exigir un cambio total de hábitos de un día para el otro.

Leapmotor C10 Leapmotor C10. Stellantis

Stellantis anticipó que el lanzamiento comercial en la Argentina está proyectado para mediados de 2026, mientras que la exhibición en la Costa Atlántica funciona como primer contacto: mirar los autos de cerca, sentarse, conocer terminaciones y empezar a instalar el nombre Leapmotor en la conversación cotidiana del mercado.

Los modelos están expuestos en el corredor de la Costa Atlántica, sobre la Ruta 11 (km 407), entre Cariló y Villa Gesell, en el marco del evento de verano. La exhibición se extiende durante la temporada y está pensada como un “primer paso” antes de la llegada a concesionarios.