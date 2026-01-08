¿Qué SUV me compro? Volkswagen T-Cross vs. Renault Kardian

Tener que elegir entre un Volkswagen T-Cross o un Renault Kardian puede ser un dilema bastante recurrente en el mercado argentino: se trata de dos opciones de SUV con tamaño “amigable” para ciudad, pero con aspiraciones de ruta y escapadas de fin de semana. Y, sobre todo, dos propuestas bien equilibradas en atributos como seguridad, tecnología y buena reventa .

Para conquistar a los usuarios cada uno tiene su receta. El Volkswagen T-Cross ya es un producto conocido que representa lo mejor del ADN de la marca: simplicidad y robustez. El Renault Kardian , en cambio, es la novedad: llegó hace pocos meses con diseño más fresco, una impronta más moderna y la idea de marcar un quiebre en la gama del Rombo.

Renault es una de las terminales que incentiva la compra de 0 kilómetros con financiación sin interés.

El comprador que prioriza habitabilidad , modularidad y un andar bien plantado, tal vez se siente más cómodo con un T-Cross . El que se tienta con un modelo nuevo, con una propuesta tecnológica actual, podría inclinarse por el Kardian .

Volkswagen T-Cross vs. Renault Kardian: qué ofrece cada uno en motor, equipamiento y seguridad

Volkswagen T-Cross: el “clásico moderno” que apuesta a espacio y equilibrio

El Volkswagen T-Cross se aferra a una fórmula que le viene funcionando: tamaño razonable por fuera, pero con buen aprovechamiento por dentro. Se destaca por una distancia entre ejes generosa para el segmento y un baúl que, según configuración, puede moverse entre 373 y 420 litros, un dato clave para el que viaja con valijas o cochecito de bebé.

Vokkswagen T-Cross interior

La gama combina motorizaciones conocidas: hay una opción de entrada de gama con el 170 TSI (de 101 CV) y, más arriba, el conocido 1.0 turbo con 116 CV y 200 Nm, que ofrece un manejo ágil en ciudad y muy correcto para viajes en ruta. Por supuesto, se trata de un modelo que prioriza confort de marcha y versatilidad antes que deportividad.

En seguridad y asistencias, el Volkswagen T-Cross se apoya en el “combo” que hoy muchos ya consideran imprescindible: 6 airbags y la presencia de tecnologías de ayuda a la conducción en versiones más equipadas, como frenado autónomo de emergencia y control crucero adaptativo, además de otras asistencias disponibles según versión.

Versiones y precios:

T-Cross Trendline 170TSI MT: $49.278.350

T-Cross Trendline 200TSI AT: $51.815.050

T-Cross Comfortline 200TSI AT: $56.043.400

T-Cross Highline 200TSI AT: $61.860.400

T-Cross Extreme 200TSI AT: $63.415.200

Volkswagen T-Cross panoramica

Renault Kardian: la novedad que apuesta a la tecnología y la seguridad

El Renault Kardian llegó con una narrativa diferente: diseño más actual, habitáculo con más “clima tecnológico" y una gama que busca atraer a públicos distintos.

Por un lado, ofrece una versión con motor 1.6 de 115 CV y caja manual de 5 marchas, pensada para el que quiere una mecánica simple y conocida. Por el otro, la variante más buscada es la 1.0 turbo con 120 CV y 200 Nm, asociada a una caja automática de doble embrague (la famosa EDC), que garantiza mayor agilidad y eficiencia, sobre todo en ciudad.

Renault Kardian (3).png

En dimensiones, el Renault Kardian es apenas más compacto que el T-Cross (algo que se nota al estacionar), pero igualmente conserva proporciones lógicas para el segmento: más de 4,11 metros de largo.

En lo que respecta al ítem seguridad, Renault Kardian se destaca por ofrecer seis airbags de serie en toda la gama y 13 ayudas a la conducción (ADAS), mientras que a nivel multimedia se potenció con el rediseño que acaba de recibir y ahora sus dos versiones más accesibles montan una pantalla de 10.1 pulgadas (antes era de 8), mientras que la superior viene con un cluster 100% digital de 10.2 pulgadas. En todos los casos, soportan Android Auto y Apple CarPlay.

Versiones y precios:

Kardian Evolution 156 MT5: $37.760.000

Kardian Evolution 200 AT6: $40.720.000

Kardian Iconic E200 AT6: $46.210.000

Renault Kardian Renault Kardian. Renault

La decisión final, según el uso

En plata, el Volkswagen T-Cross se ubica bastante más arriba, sobre todo en versiones completas: ofrece un abanico amplio de versiones y equipamiento, con escalones bien marcados entre las variantes de entrada y las tope de gama. El Renault Kardian, en cambio, arranca más abajo y propone una entrada de gama más accesible, con una estructura de tres versiones bien definidas (incluida una intermedia con pack ADAS).

Si la prioridad es un SUV ya probado, con buen espacio interior, baúl muy aprovechable y una propuesta equilibrada para todo uso, el Volkswagen T-Cross sigue siendo una compra lógica. Y si lo que pesa más es la novedad, la tecnología (y la seguridad) y una relación precio/equipamiento competitiva desde el arranque, el Renault Kardian aparece como una alternativa fuerte, especialmente con el 1.0 turbo y caja automática.