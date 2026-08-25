El Comedor La Mañana queso La forma indiscutida de comer coliflor: estos medallones con queso son la mejor manera porque te van a encantar

La forma indiscutida de comer coliflor: estos medallones con queso son la mejor manera porque te van a encantar

Pese a ser económicas, saludables y nutritivas, las verduras no son la opción más popular para el almuerzo o la cena. Sin embargo, si se combinan con los ingredientes adecuados, pueden convertirse en la base de preparaciones mucho más atractivas. Ese es el caso de la coliflor, una opción que, con un poco de queso, permite hacer unos ricos medallones.

Esta receta es perfecta como entrada, guarnición o para armar unas hamburguesas livianas e irresistibles. Además, es una alternativa sencilla para incorporar verduras a la alimentación y, al mismo tiempo, disfrutar de una comida casera, dorada y crocante por fuera.

Los ingredientes para hacer medallones de coliflor Para lograr entre ocho y diez medallones, serán necesarios los siguientes productos: