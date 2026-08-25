La forma indiscutida de comer coliflor: estos medallones con queso son la mejor manera porque te van a encantar
Esta receta, que puede servir como entrada o plato principal, es una gran opción para sumar verduras a la dieta.
Pese a ser económicas, saludables y nutritivas, las verduras no son la opción más popular para el almuerzo o la cena. Sin embargo, si se combinan con los ingredientes adecuados, pueden convertirse en la base de preparaciones mucho más atractivas. Ese es el caso de la coliflor, una opción que, con un poco de queso, permite hacer unos ricos medallones.
Esta receta es perfecta como entrada, guarnición o para armar unas hamburguesas livianas e irresistibles. Además, es una alternativa sencilla para incorporar verduras a la alimentación y, al mismo tiempo, disfrutar de una comida casera, dorada y crocante por fuera.
Los ingredientes para hacer medallones de coliflor
Para lograr entre ocho y diez medallones, serán necesarios los siguientes productos:
- 800 g de coliflor
- Media cebolla picada fina
- 100 g de pan rallado o harina de trigo o de avena
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 1 huevo
- 100 g de queso mozzarella rallado
- 2 cucharaditas de sal
- Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida
- Pan rallado extra (cantidad necesaria para rebozar)
- Aceite para cocinar
Paso a paso, cómo hacer los medallones de coliflor con queso
La combinación de coliflor, cebolla, ajo, perejil y mozzarella aporta una mezcla de sabores muy agradable, mientras que el rebozado exterior ayuda a conseguir una textura crujiente que contrasta con el interior tierno y el queso fundido. Lo más importante de esta receta es conseguir una masa suficientemente firme como para formar los medallones sin que se desarmen durante la cocción. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos:
- Preparar la base de verduras: cocinar la coliflor al vapor o hervida en agua con sal hasta que esté bien tierna. Es fundamental que no quede excesivamente cargada de agua. Una vez bien escurrida, colocarla en un recipiente amplio y aplastarla hasta obtener una textura grumosa pero fina. Luego, agregar la media cebolla picada muy fina, el diente de ajo también picado y la cucharada de perejil fresco.
- Incorporar el huevo: añadir un huevo a la preparación. Este ingrediente ayudará a unir los diferentes componentes y permitirá obtener una mezcla más compacta una vez cocinada.
- Agregar el pan rallado o la harina: incorporar los 100 gramos de pan rallado, harina de trigo o harina de avena. Lo recomendable es hacerlo de manera gradual, especialmente si la coliflor todavía conserva algo de humedad. La mezcla debe quedar húmeda, pero suficientemente firme para poder darle forma.
- Condimentar: añadir las dos cucharaditas de sal y el cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Conviene mezclar muy bien para distribuir los condimentos por toda la preparación.
- Incorporar la mozzarella: agregar el queso y mezclar hasta que quede repartida de manera uniforme. Este es uno de los pasos más importantes para conseguir el característico interior de queso derretido.
- Dejar reposar la mezcla (opcional): aunque no es imprescindible, llevar la preparación unos minutos a la heladera puede facilitar mucho el armado. El frío ayuda a que la masa tome mayor consistencia y resulte más sencilla de manipular.
- Formar los medallones: tomar porciones de la preparación y formar pequeñas bolas con las manos. Luego aplastarlas suavemente hasta conseguir una forma redonda y relativamente gruesa. Es importante evitar hacerlos demasiado finos, porque de esa manera se corre el riesgo de que el queso se escape durante la cocción.
- Rebozar: pasar cada medallón por pan rallado extra, cubriendo toda la superficie. Este paso permitirá conseguir una capa exterior dorada y crocante.
- Cocinar: esta preparación permite cocinarla de distintas maneras. A la sartén, alcanzará con un hilo de aceite a fuego medio durante 3 o 4 minutos por lado. Al horno, llevar a placa aceitada a 200 °C durante 15-20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Y en la freidora de aire, cocinar a 190 °C durante 12-15 minutos hasta que estén bien doradas.
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