Cookies de chocolate caseras: la receta fácil para triunfar en cualquier merienda

Con ingredientes simples y pocos pasos, aprendé a preparar cookies de chocolate crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para toda ocasión.

Las cookies de chocolate son de esas recetas que nunca fallan: rápidas, económicas y con un resultado que conquista a grandes y chicos. Perfectas para acompañar el mate, sumar a la vianda del colegio o el trabajo, o simplemente tener a mano para picotear, se preparan en pocos pasos y con ingredientes que casi siempre están en la alacena.

En un bowl, batir el azúcar junto con el aceite hasta integrar bien. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, y seguir batiendo. Sumar la harina previamente tamizada, de a poco, hasta formar una masa homogénea. Agregar los chips de chocolate y amasar hasta que queden distribuidos de manera pareja.

Formar un cilindro con la masa envolviéndola en papel film y llevarlo al freezer durante aproximadamente 1 hora. Pasado ese tiempo, retirar el film y cortar en rodajas de 1 cm de espesor. Disponerlas sobre una placa cubierta con papel manteca y volver a llevar al freezer, esta vez por unos 20 minutos.

Precalentar el horno a 200°C y hornear las cookies durante 20 minutos, o hasta que los bordes tomen un tono dorado. Dejar enfriar antes de servir para que terminen de tomar consistencia.

Cookies de chocolate para cualquier momento del día.

Un poco de historia

Estas galletitas no son un invento reciente: nacieron en la década de 1930, cuando Ruth Graves Wakefield, dueña del restaurante Toll House Inn, en Massachusetts, buscaba que el chocolate se derritiera por completo dentro de la masa. Los trozos, sin embargo, conservaron su forma durante el horneado, y así surgieron sin querer las famosas "chocolate chip cookies", que con el tiempo se convirtieron en un clásico a nivel mundial.