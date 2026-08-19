El Comedor La Mañana alimentación saludable Receta tentadora: cómo hacer esta versión saludable de Nutella, sin azúcar

Receta tentadora: cómo hacer esta versión saludable de Nutella, sin azúcar

La tradicional pasta de avellanas y chocolate es uno de los acompañantes más ricos para las tostadas, como relleno o simplemente para disfrutar a cucharadas. Comercializada en todo el mundo por distintas marcas, siendo Nutella la más reconocida, también existe la posibilidad de hacerla en casa con ingredientes económicos y un paso a paso muy simple.

Además de ofrecer un sabor muy similar al de las tradicionales cremas de cacao con avellanas, esta preparación presenta diversos beneficios que la convierten en una alternativa interesante para quienes buscan cuidar su alimentación. Esta receta es vegana y sin lactosa, siempre que se elija una leche elaborada a base de almendras, avena sin gluten, soja o coco en lugar de un producto de origen animal.

También es libre de gluten, ya que ninguno de sus ingredientes contiene esta proteína de manera natural. Otro de sus puntos fuertes es que no contiene azúcar añadida, debido a que el dulzor puede obtenerse mediante edulcorantes como la stevia, o incluso omitirse por completo para quienes prefieren un sabor más intenso y menos dulce.