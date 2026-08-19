Receta tentadora: cómo hacer esta versión saludable de Nutella, sin azúcar
La preparación casera de Nutella, una opción tentadora y saludable, libre de gluten, lactosa y sin azúcar añadida.
La tradicional pasta de avellanas y chocolate es uno de los acompañantes más ricos para las tostadas, como relleno o simplemente para disfrutar a cucharadas. Comercializada en todo el mundo por distintas marcas, siendo Nutella la más reconocida, también existe la posibilidad de hacerla en casa con ingredientes económicos y un paso a paso muy simple.
Además de ofrecer un sabor muy similar al de las tradicionales cremas de cacao con avellanas, esta preparación presenta diversos beneficios que la convierten en una alternativa interesante para quienes buscan cuidar su alimentación. Esta receta es vegana y sin lactosa, siempre que se elija una leche elaborada a base de almendras, avena sin gluten, soja o coco en lugar de un producto de origen animal.
También es libre de gluten, ya que ninguno de sus ingredientes contiene esta proteína de manera natural. Otro de sus puntos fuertes es que no contiene azúcar añadida, debido a que el dulzor puede obtenerse mediante edulcorantes como la stevia, o incluso omitirse por completo para quienes prefieren un sabor más intenso y menos dulce.
Los ingredientes para la versión saludable de Nutella
Para esta preparación, serán necesarios los siguientes productos:
- 150 gr de avellanas tostadas sin piel
- 100 ml de leche desnatada o vegetal
- 30 gr de aceite de coco
- 50 gr de cacao en polvo sin azúcar
- 1 cucharada de stevia (opcional)
Con estas medidas, se logran unos 350 gramos aproximadamente de Nutella casera, con 129 calorías cada 30 gramos. Esta crema no tiene por qué limitarse a las tostadas. Puede utilizarse para acompañar fruta, rellenar tortitas, añadir sabor a la avena o preparar postres en el hogar.
Paso a paso, cómo preparar Nutella en casa
La elaboración de esta preparación es sencilla y no requiere más de diez minutos. El procedimiento es el siguiente:
- Triturar las avellanas: colocar las avellanas tostadas sin piel en una procesadora de alimentos o de una licuadora potente. Procesarlas durante varios minutos hasta que pasen de una textura granulada a formar una pasta. Es posible que sea necesario detener el aparato de vez en cuando para bajar la mezcla de las paredes del recipiente con una espátula.
- Incorporar el aceite de coco: cuando las avellanas ya hayan liberado parte de sus aceites naturales, añadir el aceite de coco. Volver a procesar durante uno o dos minutos para conseguir una mezcla todavía más cremosa.
- Agregar el cacao: incorporar el cacao en polvo sin azúcar poco a poco mientras el procesador sigue funcionando a baja velocidad. Esto facilitará que el cacao se distribuya de manera uniforme y evitará la formación de grumos.
- Verter la leche gradualmente: añadir la leche desnatada o una bebida vegetal en pequeñas cantidades mientras se continúa mezclando. Este paso permite controlar la consistencia final. Si se desea una crema más espesa, bastará con utilizar un poco menos de líquido; para una textura más ligera, se puede añadir una pequeña cantidad adicional.
- Endulzar al gusto: si se prefiere un sabor más dulce, incorporar una cucharada de stevia y volver a procesar durante aproximadamente un minuto para integrar completamente el endulzante. Este paso es opcional y puede omitirse si se busca un sabor más intenso a cacao.
- Procesar hasta lograr una textura homogénea: continuar triturando durante varios minutos hasta obtener una crema lisa, brillante y sin grumos. La paciencia en este punto marca la diferencia entre una pasta algo granulada y una crema realmente untuosa.
- Envasar y conservar: transferir la crema a un frasco de vidrio limpio y con cierre hermético y llevarla a la heladera. Una vez refrigerada, adquirirá una consistencia ligeramente más firme debido al aceite de coco, por lo que se recomienda dejarla unos minutos a temperatura ambiente antes de consumirla si se desea una textura más suave.
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