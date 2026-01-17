Muffins de banana, avena y nuez, sin gluten ni azúcar

Esta receta fácil y nutritiva se prepara en solo 10 minutos, ideal para un desayuno equilibrado o un snack saludable. Muffins saludables en poco tiempo.

Si buscás una opción libre de gluten, azúcar y aceites para tu desayuno, estos muffins de banana, avena y nueces son perfectos.

Con una textura esponjosa, un toque natural de dulzura y una preparación rápida, estos muffins se convertirán en tu aliado ideal para las mañanas ajetreadas o como un postre ligero y sabroso.

Además, los ingredientes son básicos y su elaboración no requiere más que una licuadora y unos minutos.

Beneficios de los muffins de banana, avena y nuez

La avena, uno de los ingredientes clave, es un cereal lleno de beneficios nutricionales. Su alto contenido en fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que puede prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Además, aporta energía sostenida y favorece la salud del corazón.

Las nueces, por su parte, son ricas en minerales esenciales como potasio, magnesio, fósforo y zinc, fundamentales para el bienestar del sistema inmunológico y el desarrollo muscular. También contienen ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir el colesterol y promover la salud cardiovascular.

muffins bananana.jpg Muffins saludables de banana y nuez. Sin azúcar ni gluten.

Ingredientes receta muffins

2 tazas de avena (instantánea o arrollada)

2 tazas de puré de banana madura (aproximadamente 4 bananas)

2 huevos

2 cucharaditas de canela molida

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal marina

½ taza de nueces crudas picadas

½ taza de chispas de chocolate (opcional)

muffins de banana 01.jpeg

Desarrollo

Precalentá el horno a 177°C y prepará una bandeja para muffins con rocío vegetal o moldes de papel.

En una licuadora, triturá la avena hasta convertirla en una especie de harina (no es necesario que quede completamente fina).

Añadí el puré de banana, los huevos, la canela, el bicarbonato y la sal. Mezclá hasta obtener una masa suave y homogénea.

Incorporá las nueces y, si lo deseás, las chispas de chocolate.

Rellená los moldes de muffins hasta de su capacidad. Si querés, podés decorar con más nueces, chispas de chocolate o un poco de avena.

Horneá durante 20-25 minutos, o hasta que estén dorados y al presionarlos se sientan firmes.

Dejalos enfriar durante al menos 30 minutos antes de servir. Podés añadir una cucharada de pasta de maní para darles un toque extra de sabor.

