Muffins de banana, avena y nuez, sin gluten ni azúcar
Esta receta fácil y nutritiva se prepara en solo 10 minutos, ideal para un desayuno equilibrado o un snack saludable. Muffins saludables en poco tiempo.
Si buscás una opción libre de gluten, azúcar y aceites para tu desayuno, estos muffins de banana, avena y nueces son perfectos.
Con una textura esponjosa, un toque natural de dulzura y una preparación rápida, estos muffins se convertirán en tu aliado ideal para las mañanas ajetreadas o como un postre ligero y sabroso.
Además, los ingredientes son básicos y su elaboración no requiere más que una licuadora y unos minutos.
Beneficios de los muffins de banana, avena y nuez
La avena, uno de los ingredientes clave, es un cereal lleno de beneficios nutricionales. Su alto contenido en fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que puede prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Además, aporta energía sostenida y favorece la salud del corazón.
Las nueces, por su parte, son ricas en minerales esenciales como potasio, magnesio, fósforo y zinc, fundamentales para el bienestar del sistema inmunológico y el desarrollo muscular. También contienen ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir el colesterol y promover la salud cardiovascular.
Ingredientes receta muffins
- 2 tazas de avena (instantánea o arrollada)
- 2 tazas de puré de banana madura (aproximadamente 4 bananas)
- 2 huevos
- 2 cucharaditas de canela molida
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal marina
- ½ taza de nueces crudas picadas
- ½ taza de chispas de chocolate (opcional)
Desarrollo
- Precalentá el horno a 177°C y prepará una bandeja para muffins con rocío vegetal o moldes de papel.
- En una licuadora, triturá la avena hasta convertirla en una especie de harina (no es necesario que quede completamente fina).
- Añadí el puré de banana, los huevos, la canela, el bicarbonato y la sal. Mezclá hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Incorporá las nueces y, si lo deseás, las chispas de chocolate.
- Rellená los moldes de muffins hasta de su capacidad. Si querés, podés decorar con más nueces, chispas de chocolate o un poco de avena.
- Horneá durante 20-25 minutos, o hasta que estén dorados y al presionarlos se sientan firmes.
- Dejalos enfriar durante al menos 30 minutos antes de servir. Podés añadir una cucharada de pasta de maní para darles un toque extra de sabor.
Te puede interesar...
Leé más
Torta invertida de manzana, sin harina ni azúcar: la receta simple y con pocos ingredientes
El budín marmolado súper esponjoso: la receta definitiva y rápida para la merienda
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario