Tarta de espinaca: un clásico casero fácil, sabroso y lleno de historia

La tarta, un plato simple y rendidor que forma parte del recetario cotidiano. Ingredientes accesibles, preparación sencilla y raíces mediterráneas.

Cuando el horno empieza a perfumar la cocina y la masa toma ese tono dorado que anuncia que está lista, la tarta de espinaca confirma por qué sigue siendo una de las preparaciones más queridas de la cocina casera. Es una receta sencilla, nutritiva y versátil que atraviesa generaciones y nunca pierde vigencia.

Con pocos ingredientes y una preparación sin demasiadas vueltas, este plato se transformó en un aliado de los almuerzos familiares y también de las cenas improvisadas. Su combinación de vegetales, huevo y masa logra un equilibrio ideal entre sabor, practicidad y valor nutricional.

Pero además de ser una opción deliciosa para la mesa diaria, la tarta de espinaca tiene detrás una historia que conecta la cocina argentina con antiguas tradiciones gastronómicas del Mediterráneo.

Una preparación simple y generosa

En su forma más clásica, esta tarta se arma con ingredientes básicos: espinaca fresca, cebolla, huevos y una masa que puede ser casera o comprada. En muchas cocinas también se suma algún lácteo —como queso rallado, ricota o crema— para darle mayor suavidad al relleno.

El primer paso consiste en cocinar las hojas de espinaca hasta que se reduzcan. Puede hacerse al vapor o en una olla con un poco de agua. Una vez listas, se escurren bien para eliminar el exceso de líquido y se pican.

En paralelo, se rehoga la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente y fragante. Luego se mezcla con la espinaca y se incorporan los huevos batidos, que cumplen la función de unir todos los ingredientes.

Para condimentar basta con lo esencial: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Quienes buscan una textura más cremosa pueden agregar ricota, crema o un poco de queso rallado.

Con el relleno listo, se coloca la masa en un molde, se vierte la preparación y se lleva al horno. En unos treinta minutos, la cocina se llena de aroma y aparece una tarta dorada por fuera, suave por dentro y con ese sabor vegetal tan característico de la espinaca.

De la cocina mediterránea a la mesa argentina

Aunque hoy parezca un plato completamente incorporado a la cocina local, la historia de la tarta de espinaca tiene un recorrido largo.

En Grecia existe desde hace siglos la famosa spanakopita, una preparación elaborada con masa filo, espinaca, cebolla, huevo y queso feta. Su nombre ya revela su esencia: spanaki significa espinaca y pita hace referencia a una especie de pastel o tarta.

En Italia también aparece un antecedente muy conocido: la torta pasqualina, típica de la región de Liguria. Tradicionalmente se prepara en Pascua y lleva espinaca o acelga junto con huevos enteros dentro del relleno. La receta original incluía múltiples capas de masa —según la tradición, 33— en referencia simbólica a la edad de Cristo.

Con las olas migratorias europeas que llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, estas recetas viajaron al otro lado del océano. Ya en el país, se adaptaron a los ingredientes disponibles y a los ritmos de la cocina cotidiana.

Así surgieron versiones más simples, prácticas y rápidas, que con el tiempo se convirtieron en un clásico del menú familiar. Hoy la tarta de espinaca forma parte del repertorio básico de muchas casas, un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones culinarias se transforman y encuentran nuevas identidades.

tarta espinacas Una receta rica y sencilla.

Ingredientes

500 g de espinaca fresca

½ cebolla

2 huevos

1 disco de masa para tarta

Queso rallado, crema o ricota (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación

Lavar las hojas de espinaca y cocinarlas hasta que se ablanden. Escurrirlas bien y picarlas.

Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente. Mezclar con la espinaca.

Incorporar los huevos batidos y, si se desea, sumar queso, crema o ricota para darle mayor cremosidad. Condimentar.

Colocar la masa en un molde para tarta y distribuir el relleno.

Cocinar en horno a 180 °C durante unos 30 a 35 minutos , hasta que la superficie esté dorada y firme.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que el relleno se asiente.

tarta espi Versatil y sabrosa. La tarta de espinaca casera es una receta para tener en cuenta siempre.

Un plato que nunca pasa de moda

Más que una simple receta, la tarta de espinaca es parte de la memoria culinaria de muchas familias. Representa la cocina práctica, la que se arma con ingredientes simples y se comparte sin demasiadas ceremonias.

Su historia muestra cómo un plato nacido en las tradiciones mediterráneas encontró lugar en las mesas argentinas y terminó convirtiéndose en un clásico cotidiano.

Quizás esa sea la razón por la que sigue vigente. Porque demuestra que para comer rico no hace falta complicarse demasiado: apenas unos pocos ingredientes, un poco de horno y ganas de sentarse a compartir.