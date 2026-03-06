Los mejores alfajores de maicena: la receta fácil y deliciosa, para hacer en casa
Ya sea para compartir en juntadas o darse un gusto dulce, la influencer Paulina Cocina mostró cómo hacer este clásico de la pastelería argentina.
Iconos de la repostería argentina, los alfajores de maicena son un clásico infaltable, ya sea para la hora de la merienda o para acompañar reuniones con amigos o familiares. Suaves, ricos y fáciles de hacer en pocos pasos, especialmente si se sigue la receta que compartió la influencer Paulina Cocina. “Salen geniales y sin nada de esfuerzo”, afirmó.
Una de las principales características es su relleno de dulce de leche, pero su versatilidad también permite otras opciones, como mermeladas. También tienen un rebozado en coco, aunque esto no es obligatorio y queda a criterio –y gusto- de cada persona.
La clave para lograr un resultado exitoso está en respetar el proceso y prestar atención a algunos detalles durante la preparación y la cocción. Desde los primeros movimientos en la mezcla hasta el armado final, la receta no exige técnicas complicadas, pero sí cierta paciencia y oficio. Si se cumple paso a paso, se logrará una textura inigualable: tapas delicadas que se deshacen, el dulzor y la cremosidad del dulce de leche y el toque crocante del coco.
Los ingredientes para hacer alfajores de maicena con la receta de Paulina Cocina
Una de las ventajas de esta preparación es que requiere de ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Para llevar adelante esta receta casera, serán necesarios los siguientes productos:
- 150 g de maicena
- 100 g de harina 0000
- 80 g de azúcar
- 100 g de manteca
- 2 yemas de huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Esencia de vainilla
- Dulce de leche
- Coco rallado
Paso a paso, cómo preparar alfajores de maicena en casa
- Batir la manteca con el azúcar: en un bowl grande, colocar la manteca blanda a temperatura ambiente con el azúcar y la esencia de vainilla. Batir -a mano o con batidora- hasta obtener una mezcla cremosa y pálida. Este paso incorpora aire que contribuye a la suavidad de las tapas.
- Añadir las yemas y esencia: incorporar las dos yemas de huevo, una a una, batiendo suavemente para integrar. No agregar claras; las yemas aportan sabor y color.
- Preparar los ingredientes secos: en un bowl mediano, tamizar la maicena junto con la harina 0000 y la cucharadita de polvo para hornear. Tamizar ayuda a que la masa quede aireada y sin grumos.
- Integrar todos los ingredientes: agregar a la preparación húmeda la mezcla de maicena, harina y polvo para hornear tamizada. Integrar con movimientos envolventes, con espátula o a velocidad baja si se usa batidora. Mezclar hasta que la masa forme una textura uniforme; no se debe sobretrabajar para evitar que endurezca.
- Reposo: cuando la masa esté bien homogénea, dejar reposar por al menos 15 minutos. Este reposo facilita el estirado y evita que la masa se deforme en el horno.
- Estirar: colocar una buena cantidad de papel film sobre una superficie plana. Por encima, colocar el bollo y luego por encima otra buena cantidad de papel film. Así, entre estas dos láminas, aplastar y estirar la masa.
- Cortar las tapas: retirar la parte de arriba del film y con un cortador redondo o vaso pequeño armar las tapas, cortando discos uniformes. A medida que se cortan las tapas, colocarlas en un recipiente para horno.
- Enfriar: antes de cocinarlas, llevar las tapas de los alfajores a la heladera por unos minutos.
- Horneado: llevar las placas al horno precalentado a 180 ºC. Hornear por 8 a 10 minutos, dependiendo del tamaño y del horno. Las tapas deben quedar apenas doradas en los bordes y sin tomar un color muy fuerte: el objetivo es que conserven su ternura interna.
- Armado de los alfajores: retirar del horno y dejar enfriar. una vez frías las tapas, colocar una porción de dulce de leche en el centro de una tapa y colocar otra por encima, presionando ligeramente para que el dulce de leche se distribuya.
- Decoración final con coco: si se desea, pasar los bordes del alfajor por coco rallado. Si el dulce de leche está muy firme, ayudar con una cucharita para que el coco se adhiera.
