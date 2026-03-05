La mejor receta de brownie: aprendé cómo hacerlo con los ingredientes ideales

La influencer Paulina Cocina mostró cómo hacer este rico postre para darse un gusto dulce en la merienda o el desayuno: el mejor brownie .

A la hora de acompañar al café, mate o té en la merienda o el desayuno, el brownie se posiciona como una opción rica y tentadora . Y para aquellos amantes del chocolate, la influencer Paulina Cocina presentó una receta ideal para darse un gusto dulce. “Es la mejor que vas a encontrar en todo internet”, aseguró en su página web.

Esta preparación incluye nueces como atractivo extra, aunque también puede reemplazarse por almendras. Al ser un postre versátil, invita a probar distintos estilos de chocolate o frutos secos , así como a acompañarlo de crema o helado . La decoración también permite variantes: cubierto con glaseado, espolvoreado con azúcar, relleno de nueces o mezclado con caramelo.

Siguiendo los pasos correctos, se logrará un brownie con una corteza fina y brillante, interior denso y húmedo , y el toque crujiente de las nueces, perfectos para acompañar un café o compartir en una merienda.

browniee Esta receta incluye nueces, pero puede reemplazarse por otros frutos secos.

Los ingredientes de la receta de brownie de Paulina Cocina

Para un brownie grande, se necesitarán los siguientes productos:

100 gr de manteca

150 gr de chocolate

2 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de nueces picadas

100 gr de harina

Paso a paso, cómo hacer un brownie casero

Según la influencer de cocina, el secreto para que esta preparación resulte un éxito es respetar los tiempos y la temperatura de cocción. Para que todo salga perfecto, se deben seguir estos pasos:

Derretir chocolate y manteca: colocar el chocolate y la manteca en trozos pequeños en una sartén a fuego muy bajo por unos cinco minutos o en un recipiente apto para microondas. Cuando ya esté todo derretido, revolver los ingredientes hasta que los ingredientes queden integrados. La mezcla debe quedar lisa, sin grumos, y ligeramente tibia al tocarla.

Batir huevos y azúcar: mientras el chocolate se integra con la manteca, batir los huevos con el azúcar en otro bowl hasta que queden bien blancos. Esto es clave para que el brownie casero quede bien húmedo.

Incorporar el chocolate a los huevos: verter la mezcla de chocolate y manteca tibia sobre los huevos batidos en forma de hilo o poco a poco, mezclando constantemente para que los huevos no se cocinen por el calor. Es importante que la mezcla de chocolate no esté demasiado caliente; debe estar tibia para evitar que los huevos cuajen.

Brownies Esta preparación es ideal para darse un gusto dulce en la merienda.

Sumar las nueces: en este punto se pueden incorporar los frutos secos. Si se prefiere una textura con trozos más grandes, picar las nueces con un tamaño mediano; si se quiere una miga más pareja, picarlas más finas.

Agregar la harina: tamizar la harina sobre la mezcla para evitar grumos y facilitar una incorporación pareja. Integrar la harina con movimientos envolventes y suaves. Mezclar lo justo hasta que la harina desaparezca y la masa tenga una consistencia homogénea, densa y brillante.

Verter la mezcla en el molde: una vez colocada en el molde, alisarla con la espátula para que quede de grosor uniforme. Golpear ligeramente el molde sobre la encimera para eliminar posibles burbujas de aire y asegurar una superficie plana.

Horneado: llevar el molde con la mezcla al horno precalentado y cocinar a 200-220° por al menos 20 minutos, aunque el tiempo puede variar según el horno y el grosor de la masa. El secreto de un buen brownie está en no hornearlo en exceso para mantener la humedad interna. Para saber el punto justo se puede utilizar la técnica del palillo: se debe insertar en el centro y, al retirarlo, debe salir con algunas migas húmedas adheridas. Si sale líquido, se necesita más tiempo; si sale completamente limpio, habrá quedado más seco.

Enfriado y desmoldado: una vez listo, sacar el brownie del horno y dejarlo reposar en el molde sobre una rejilla durante al menos 15–20 minutos. Esto ayuda a que se asienten y facilita el corte sin que se deshagan.