Pollo relleno: cómo hacer la receta económica y rápida de Jimena Monteverde

Una excelente opción para preparar un plato elegante y económico: el pollo relleno según la receta de Jimena Monteverde.

El pollo relleno siempre resulta una muy buena opción a la hora de preparar algo elegante y económico. Y aquí te ofrecemos la gran receta de Jimena Monteverde , especial para los días de verano.

Para preparar un exquisito pollo relleno tomando como referencia la receta de Jimena Monteverde, deberemos reunir primeramente los siguientes ingredientes :

Luego, para elaborar el pollo relleno , deberemos apuntar esta sencilla guía paso a paso recomendada por la misma Jimena Monteverde:

En primer lugar, procederemos a abrir las supremas tipo libro.

Luego, se las coloca sobre una capa de papel aluminio con aceite de oliva.

A continuación, se aplasta para emparejar y se aprovecha para condimentar a gusto.

Luego, pintar con la mostaza y, acto seguido, espolvorear gelatina sin sabor.

Colocar las fetas de queso, jamón y la cebolla rehogada.

Tras esto, hay que volver a espolvorear con gelatina sin sabor y agregar los tomates secos y el palmito.

Enrollar, colocar en una placa y hornear durante 1 hora y 15 minutos, aproximadamente.

Retirar del papel y cortarlo en rodajas para disfrutar a gusto.

La chef comentó que este pollo relleno es clave para “mimar a los tuyos sin complicarte la vida”. Además, aseguró que “este pollo se roba todos los aplausos” en el texto que compartió junto al video del paso a paso. Y añadió que el pollo relleno es “una bomba de sabor”, debido a que “es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos".

Amén de la receta proporcionada por Jimena Monteverde, agregamos en esta nota un tip ideal para considerar a la hora de preparar un pollo relleno. En el sitio Paulina Cocina, se indica cómo deshuesar correctamente un pollo: