El clima en Neuquén

icon
25° Temp
11% Hum
El Comedor
La Mañana pollo

Pollo relleno: cómo hacer la receta económica y rápida de Jimena Monteverde

Una excelente opción para preparar un plato elegante y económico: el pollo relleno según la receta de Jimena Monteverde.

Pollo relleno: cómo hacer la receta económica y rápida de Jimena Monteverde

Pollo relleno: cómo hacer la receta económica y rápida de Jimena Monteverde

El pollo relleno siempre resulta una muy buena opción a la hora de preparar algo elegante y económico. Y aquí te ofrecemos la gran receta de Jimena Monteverde, especial para los días de verano.

Cómo hacer un pollo relleno: la receta

Rollo-de-Pollo-relleno-e-1024x683

Para preparar un exquisito pollo relleno tomando como referencia la receta de Jimena Monteverde, deberemos reunir primeramente los siguientes ingredientes:

  • 3 o 4 pechugas de pollo.
  • 3 cucharadas de mostaza.
  • Sal y pimienta.
  • 50 gramos de jamón cocido.
  • 200 gramos de queso en fetas.
  • 3 palmitos.
  • Tomates secos o morrón.
  • 1 sobre de gelatina sin sabor.

Luego, para elaborar el pollo relleno, deberemos apuntar esta sencilla guía paso a paso recomendada por la misma Jimena Monteverde:

  • En primer lugar, procederemos a abrir las supremas tipo libro.
  • Luego, se las coloca sobre una capa de papel aluminio con aceite de oliva.
  • A continuación, se aplasta para emparejar y se aprovecha para condimentar a gusto.
  • Luego, pintar con la mostaza y, acto seguido, espolvorear gelatina sin sabor.
  • Colocar las fetas de queso, jamón y la cebolla rehogada.
  • Tras esto, hay que volver a espolvorear con gelatina sin sabor y agregar los tomates secos y el palmito.
  • Enrollar, colocar en una placa y hornear durante 1 hora y 15 minutos, aproximadamente.
  • Retirar del papel y cortarlo en rodajas para disfrutar a gusto.

La chef comentó que este pollo relleno es clave para “mimar a los tuyos sin complicarte la vida”. Además, aseguró que “este pollo se roba todos los aplausos” en el texto que compartió junto al video del paso a paso. Y añadió que el pollo relleno es “una bomba de sabor”, debido a que “es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos".

pollo relleno.jpeg
El pollo relleno es “una bomba de sabor”, debido a que “es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos

El pollo relleno es “una bomba de sabor”, debido a que “es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos".

Amén de la receta proporcionada por Jimena Monteverde, agregamos en esta nota un tip ideal para considerar a la hora de preparar un pollo relleno. En el sitio Paulina Cocina, se indica cómo deshuesar correctamente un pollo:

  • Tendremos especial cuidado al perfilar el esqueleto desde adentro, porque no queremos perforar la piel.
  • Podemos hacer un relleno a base de pechuga de pollo fileteada, para que este vuelva a parecer un pollo entero.
  • En lo posible, cortaremos las raciones cuando el pollo ya esté frío, así quedará una presentación perfecta sin arriesgarnos a que el relleno se desmorone.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel