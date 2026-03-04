Pollo relleno: cómo hacer la receta económica y rápida de Jimena Monteverde
Una excelente opción para preparar un plato elegante y económico: el pollo relleno según la receta de Jimena Monteverde.
El pollo relleno siempre resulta una muy buena opción a la hora de preparar algo elegante y económico. Y aquí te ofrecemos la gran receta de Jimena Monteverde, especial para los días de verano.
Cómo hacer un pollo relleno: la receta
Para preparar un exquisito pollo relleno tomando como referencia la receta de Jimena Monteverde, deberemos reunir primeramente los siguientes ingredientes:
- 3 o 4 pechugas de pollo.
- 3 cucharadas de mostaza.
- Sal y pimienta.
- 50 gramos de jamón cocido.
- 200 gramos de queso en fetas.
- 3 palmitos.
- Tomates secos o morrón.
- 1 sobre de gelatina sin sabor.
Luego, para elaborar el pollo relleno, deberemos apuntar esta sencilla guía paso a paso recomendada por la misma Jimena Monteverde:
- En primer lugar, procederemos a abrir las supremas tipo libro.
- Luego, se las coloca sobre una capa de papel aluminio con aceite de oliva.
- A continuación, se aplasta para emparejar y se aprovecha para condimentar a gusto.
- Luego, pintar con la mostaza y, acto seguido, espolvorear gelatina sin sabor.
- Colocar las fetas de queso, jamón y la cebolla rehogada.
- Tras esto, hay que volver a espolvorear con gelatina sin sabor y agregar los tomates secos y el palmito.
- Enrollar, colocar en una placa y hornear durante 1 hora y 15 minutos, aproximadamente.
- Retirar del papel y cortarlo en rodajas para disfrutar a gusto.
La chef comentó que este pollo relleno es clave para “mimar a los tuyos sin complicarte la vida”. Además, aseguró que “este pollo se roba todos los aplausos” en el texto que compartió junto al video del paso a paso. Y añadió que el pollo relleno es “una bomba de sabor”, debido a que “es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos".
Amén de la receta proporcionada por Jimena Monteverde, agregamos en esta nota un tip ideal para considerar a la hora de preparar un pollo relleno. En el sitio Paulina Cocina, se indica cómo deshuesar correctamente un pollo:
- Tendremos especial cuidado al perfilar el esqueleto desde adentro, porque no queremos perforar la piel.
- Podemos hacer un relleno a base de pechuga de pollo fileteada, para que este vuelva a parecer un pollo entero.
- En lo posible, cortaremos las raciones cuando el pollo ya esté frío, así quedará una presentación perfecta sin arriesgarnos a que el relleno se desmorone.
